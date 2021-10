Senatorowie poruszeni po wyroku TK. „7 października zaczął się w Polsce polexit”

Senatorowie wydali wspólne oświadczenie, w którym skomentowali wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem marszałka Senatu 7 października 2021 roku zaczął się w Polsce polexit. – Konstytucja jest naszym najwyższym prawem, natomiast jej artykuł 91. ust. 2. mówi, że umowy międzynarodowe podpisane przez Polskę mają wyższość nad prawem polskim w zakresie ustaw i to jest stanowisko, które Senat prezentuje od dawna – mówił Tomasz Grodzki podczas konferencji prasowej.

Według Tomasza Grodzkiego „wyrok TK jest bardzo poważnym krokiem oddającym nas od zasad prawodawstwa i sprawiedliwości, i praworządności, które są standardami w Unii Europejskiej”. Polityk zapowiedział, że „demokratyczna większość w Senacie będzie bronić sędziów i naszej obecności w Unii”.

Wicemarszałek Senatu oceniła, że „PiS od 2016 roku niszczy trójpodział władzy i niezależny wymiar sprawiedliwości”. – Komisja Europejska i TSUE ten pochód niszczenia wymiaru sprawiedliwości, naruszania niezależności sądów, niezawisłości sędziów zahamowały. Teraz, za pośrednictwem tego orzeczenia, próbuje się dopiąć system – zaznaczyła Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy.

Marcin Bosacki podkreślił, że „w wyroku TK chodzi tylko o jedno – o zabezpieczenie skoku PiS na wolne polskie sądy”. – My, senatorowie większości demokratycznej, chcielibyśmy obywatelom powiedzieć, jaki jest sens tego wyroku. Nie polega on na tym, że rzekomo polska konstytucja jest sprzeczna z prawem europejskim. Jest odwrotnie, polska konstytucja i prawo europejskie jest osadzone na tych samych wartościach wolności, praw człowieka, solidarności społecznej i rządów prawa – powiedział senator.

Wyrok TK – co zakłada?

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie wniosku premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu chciał, by TK ocenił, czy uznawanie wyższości prawa unijnego nad krajowym jest zgodne z Konstytucją, ale tylko w konkretnych przypadkach. We wniosku premiera pojawiła się m.in. prośba zbadania przepisu, który „uprawnia lub zobowiązuje krajowy organ do odstąpienia od stosowania polskiej Konstytucji, lub nakazują stosować przepisy prawa w sposób z nią niezgodny”.

TK orzekł, że przepisy Traktatu o Unii Europejskiej, które zaskarżył premier, są niezgodne z konstytucją. TK rozpatrywał sprawę w pełnym składzie a wyrok zapadł większością głosów. Zdania odrębne zgłosili sędziowie Piotr Pszczółkowski i Jarosław Wyrembak.

