Parlament Europejski pozwie Komisję Europejską. Szykuje się bezprecedensowa sprawa

O bezprecedensowej decyzji Komisji prawnej Europarlamentu informuje korespondentka RMF FM w Brukseli. Jak wynika z ustaleń dziennikarki, do tajnego głosowania doszło pod wpływem niezadowolenia kilku grup z działań Komisji Europejskiej. Za pozwem mieli zagłosować socjaldemokraci (S&D), Zieloni i liberałowie. Jak informuje radiostacja, po decyzji komisji PE nie będzie już konieczne głosowanie w tej sprawie na posiedzeniu ogólnym europarlamentu. Przewodniczący izby David Sassoli skieruje skargę bezpośrednio do TSUE.

Powodem pozwu Parlamentu Europejskiego przeciwko Komisji Europejskiej jest opieszałość KE w stosowaniu procedury „pieniądze za praworządność”. Przypomnijmy, że w grudniu zeszłego roku Unia Europejska zobowiązała się zastosować taki mechanizm, gdy TSUE stwierdzi, że jest to procedura zgodna z unijnym prawem. Zdaniem Komisji prawnej PE oczekiwanie to generuje zbyt dużą opieszałość w sytuacji, gdy konflikty w Unii się nawarstwiają.

Polska i Węgry na celowniku PE

W tym miejscu pojawiają się dwa kraje – Polska i Węgry, które od wielu miesięcy ostrzegane są o możliwości zastosowania procedury „pieniądze za praworządność” wobec nich. Zdaniem unijnych organów, kraje członkowskie nie powinny być bowiem beneficjentami wspólnotowych środków, jeśli łamią zasady przestrzegania praworządności. A takie właśnie zarzuty kierowane są pod adresem Polski i Węgier. Konflikt Polski z Unią trwa już od lat, w ostatnich miesiącach znacząco się jednak zaostrzył.

Najpierw TSUE orzekł, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego powinna zostać zawieszona, co zostało zlekceważone przez polską stronę. Teraz oliwy do ognia dolewa jeszcze zeszłotygodniowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że niektóre przepisy Traktatu o UE są niezgodne z polską konstytucją. Zdaniem wielu ekspertów, wykładnia taka godzi w fundamentalne zasady przynależności do Wspólnoty, co z kolei może mieć poważne konsekwencje w relacjach między naszym krajem a Unią Europejską.

Czytaj też:

Szefowa KE skomentowała wyrok TK. Nie wyklucza kolejnych kroków wobec Polski