Morawiecki o „III wojnie światowej” w relacjach z UE. Ostra riposta rzecznika KE

Nie cichnie sprawa wywiadu, którego Mateusz Morawiecki udzielił „Financial Times”. Szerokim echem odbiła się szczególnie wypowiedź dotycząca „wywołania III wojny światowej”. Na słowa premiera zareagował rzecznik Komisji Europejskiej.

– Nie ma miejsca na wojenna retorykę w relacjach między krajami członkowskimi, albo krajami członkowskimi a instytucjami europejskimi – podkreślił Eric Mamer. Przedstawiciel KE zaznaczył również, że Unia Europejska jest projektem, który z wielkim sukcesem przyczynił się do ustanowienia trwałego pokoju między jej państwami członkowskimi.

Morawiecki o III wojnie światowej

Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie, który ukazał się na łamach „Financial Times”, poświęcił sporo miejsca aktualnym relacjom Polski z Unią Europejską. Do rozmowy szefa rządu z „FT” doszło tuż po tym, jak Parlament Europejski debatował nad praworządnością w Polsce (21 października przyjęto rezolucję wzywającą Komisję Europejską do interweniowania w tej sprawie).

Jedną z konsekwencji tych wydarzeń może być m.in. wstrzymanie lub odebranie Polsce dostępu do pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. Pytany właśnie o taki potencjalny ruch unijnych instytucji, Morawiecki odpowiedział: – Co się stanie, jeśli Komisja Europejska rozpocznie trzecią wojnę światową? Jeśli do tego dojdzie, będziemy bronić naszych praw wszelką bronią, która jest w naszej dyspozycji.

Premier stwierdził też, że niektóre działania unijnych instytucji, jak stawiane przez nie żądania, przypominają „pistolet przystawiony do głowy”.

