Tak posłanki PiS reagują na tragedię w Pszczynie. „Stało się to, czego ta partia chciała uniknąć”

Śmierć 30-latki w Pszczynie wywołała ogromne poruszenie wśród opinii publicznej. Kobieta trafiła do tamtejszego szpitala w 22. tygodniu ciąży z powodu odpłynięcia wód płodowych. W czasie pobytu w szpitalu płód obumarł. Lekarze mieli przyjąć „postawę wyczekującą” i nie zdecydowali się od razu na zabieg usunięcia płodu. Niespełna dobę później kobieta zmarła z powodu wstrząsu septycznego.

Tragedia w Pszczynie. Wiele znaków zapytania

Rodzina zmarłej kobiety wiąże tragedię z zeszłorocznym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Trybunał uznał za niezgodne z konstytucją przerywanie ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Wcześniej była to przesłanka do zdecydowanej większości legalnych aborcji w Polsce. Według orzeczenia TK obecnie aborcja jest dopuszczalna tylko w przypadku, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety, lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest skutkiem gwałtu.

– Gdy istnieje przesłanka, że ciąża zagraża życiu i zdrowiu kobiety, to lekarz ma prawo taką ciążę terminować. W tym przypadku lekarze czekali na obumarcie płodu, a dlaczego właściwie tak zrobili? Czekali prawdopodobnie dlatego, żeby uniknąć zarzutu o dokonanie nielegalnej aborcji. Znaczy, że bali się i nie skorzystali z tej możliwości – mówiła o wydarzeniach ze szpitala w Pszczynie w programie Uwaga! TVN mec. Jolanta Budzowska, pełnomocniczka rodziny zmarłej.

W reakcji na śmierć 30-latki wieczorem 1 listopada przez Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie odbył się milczący protest pod hasłem „Ani jednej więcej”. Przeciwnicy obowiązującego prawa zgromadzili się także w innych miejscach w Polsce. Kolejne demonstracje przeciwko zakazowi aborcji mają odbyć się w sobotę.

Rzeczniczka PiS: Ogromna tragedia, ale wyrok Trybunału nie ma nic wspólnego z tą sprawą

Sprawa jest szeroko komentowana w mediach. Oburzone głosy słychać po stronie opozycji. PO opublikowała spot, w którym oskarża PiS o „zgotowanie piekła kobietom”. Co na to przedstawicielki tej partii? Choć zwracaliśmy się o komentarz do kilku posłanek, ostatecznie głos zabrała tylko rzeczniczka.

– Przede wszystkim jest to ogromna tragedia, którą jesteśmy wstrząśnięci – zaznaczyła w rozmowie z „Wprost” rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. – Natomiast nieprawdą jest, że jest ona spowodowana wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Orzeczenie Trybunału odnosiło się tylko do przesłanki eugenicznej, natomiast przesłanka, która mówi o konieczności ratowania życia kobiety obowiązuje w polskim prawie. Życie kobiety jest w takiej sytuacji chronione zarówno przez konstytucję i etykę lekarską. Każdy lekarz ma obowiązek ratować życie kobiety i nie było orzeczenia Trybunału, które by zwalniało lekarzy z tego obowiązku – tłumaczyła.

Nasza rozmówczyni podkreślała, że na tym etapie nie można przesądzić, co się wydarzyło w szpitalu w Pszczynie. – Minister zdrowia zarządził kontrolę, szpital zawiesił dwoje lekarzy, którzy mieli wtedy dyżur. Odpowiednie organy i biegli są od tego, żeby sprawę dogłębnie wyjaśnić. My jako opinia publiczna nie mamy do tego kompetencji – podkreśla.

– Wykorzystywanie tej tragedii do walki politycznej i wprowadzanie opinii publicznej w błąd, mówiąc o wyroku Trybunału, który nie ma nic wspólnego z tą sprawą, to jest cynizm. To jest po prostu, tak po ludzku, nikczemne – oceniła Czerwińska.

Z kolei premier Mateusz Morawiecki oświadczył w piątek na konferencji prasowej, że „tragiczny przypadek z Pszczyny musi być bardzo dogłębnie zbadany".

Posłanki PiS nie chcą komentować sprawy

Inne posłanki PiS nie chcą wypowiadać się na temat wydarzeń z Pszczyny. Poprosiliśmy o komentarz kilka znanych parlamentarzystek partii rządzącej, ale odmówiły. Od części z nich usłyszeliśmy, że nie będzie komentować sprawy do czasu wyjaśnienia okoliczności śmierci 30-latki przez prokuraturę.

Kłopotliwy temat

Niechęcią polityków PiS do wypowiadania się w tym temacie nie jest zaskoczony dr hab. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

– Czego by teraz politycy PiS nie powiedzieli o pszczyńskiej tragedii, to byłoby dla nich niekorzystne. Polityk prawicy mógłby próbować polemizować w jakikolwiek sposób z interpretacjami tej tragedii, ale w ten sposób wzmocniłby tylko mobilizację przeciwko niemu. Wie też, że nie może polemizować ze względu na to, że część elektoratu PiS to mocno przywiązana do Kościoła nisza – liczna ale jednak mniejszościowa w polskim społeczeństwie. Milczenie przynosi straty, ale mniejsze niż, gdyby zabierali głos – analizował w rozmowie z „Wprost” Rafał Chwedoruk.

Partia rządząca traci na aborcji

Według eksperta sprawa ta jest też kłopotliwa dla PiS, bo temat aborcji z całą pewnością osłabił i tak nie najlepsze relacje PiS z najmłodszą generacją wyborców. – Uczynił z PiS coś, czego ta partia starała się uniknąć, pamiętając smutne doświadczenia z lat 2007-2011, tzn. postrzegania prawicy jako symbolu świata najstarszych pokoleń, trochę nie rozumiejącego już współczesności – wyjaśniał nasz rozmówca.

W opinii politologa śmierć 30-latki w Pszczynie będzie w najbliższym czasie tematem eksploatowanym politycznie, pytanie tylko, czy utrzyma się jako jeden z tematów rozstrzygających w polskiej polityce. – Kwestia przerywania ciąży jest w zasadzie jedynym tematem z puli wojen kulturowych, który wykracza poza różne nisze wyborców. Jest powszechnie czytelny, z oczywistych powodów zarówno dla wyborców w młodym i w średnim wieku, ale także dla starszych pokoleń, bo wielu wyborców może pamiętać chyba jeszcze bardziej roznamiętnione spory w tej materii z początku lat 90-tych. Jest to temat ważny też dlatego, że wyborcy PiS nie są w jego przypadku tak monolityczni jak np. w tematyce migrantów. W elektoracie partii rządzącej występuje szeroka skala poglądów na temat aborcji: od ultrakonserwatywnych wyborców, przez akceptujących kompromis, aż po takich, którym pewnie bliżej do opozycji – tłumaczył ekspert.

– Wydarzenia z Pszczyny po raz kolejny każą zadać pytanie, jak to się stało, że PiS, który unikał przez poprzednią kadencję tego typu tematów, wiedząc, że przyniosą same straty, nie zapobiegł jego pojawieniu się i TK wydał wyrok ws. aborcji jesienią ubiegłego roku. Wiadomo było, że PiS na tym straci, a mimo to temat się pojawił – zastanawiał się Chwedoruk.

