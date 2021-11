Świat przygląda się sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Zwołano posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ

Inspirowany przez reżim Łukaszenki kryzys na granicy polsko-białoruskiej pogłębia się. W poniedziałek 8 listopada pod granicę Polski ruszyła duża grupa migrantów, która obecnie koczuje po białoruskiej stronie. Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych nie wykluczył, że do kolejnych szturmów może dojść w Święto Niepodległości, 11 listopada.

– Mamy na pewno sygnały, które wskazują, że jutrzejszy dzień (11 listopada – red.) może być pełen różnego rodzaju aktów destabilizujących. Mamy do czynienia z aktywnymi grupami migrantów, którzy są kontrolowani przez Białoruś. Wiemy, że jutro część sił musi zostać skierowana również do zabezpieczenia marszy i obchodów Święta Niepodległości. To jest dzień na pewno nowych wyzwań, związanych z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych miejsc – powiedział Stanisław Żaryn na antenie Polsat News.

Świat przygląda się sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

W środę 10 listopada w Parlamencie Europejskim odbyła się debata o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Tego samego dnia do Warszawy przyjechał szef Rady Europejskiej Charles Michel, który spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim. Z kolei szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po rozmowie z prezydentem USA Joe Bidenem poinformowała o planach wobec białoruskiego reżimu. Jak zdradziła – nowe sankcje nałożą zarówno Stany Zjednoczone jak i UE.

Zareagowało również NATO. Według organizacji „Białoruś ponosi odpowiedzialność za kryzys, a wykorzystywanie migrantów przez reżim Łukaszenki jako taktykę hybrydową jest nieludzkie, nielegalne i niedopuszczalne”.

Również w środę z inicjatywy strony tureckiej odbyła się telefoniczna rozmowa ministra spraw zagranicznych Polski z szefem MSZ Turcji. Zbigniew Rau i Mevlüt Çavuşoğlu rozmawiali o możliwych działaniach w związku z napiętą sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. „Polska i Turcja będą współdziałać, aby przeciwstawić się wykorzystywaniu przez reżim białoruski nielegalnej migracji do ataku hybrydowego na NATO” – podało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na Twitterze.

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ

Krzysztof Szczerski poinformował, że w czwartek 11 listopada odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, na którym zostanie omówiona „kryzysowa sytuacja na wschodniej granicy UE z Białorusią”. „Cieszę się że nasze zabiegi dyplomatyczne przyniosły oczekiwany skutek” – napisał polski ambasador przy ONZ.

