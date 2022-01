Wyciekł rzekomy plan rządu na pomoc dla najuboższych. „Widzę tu «szansę» dla premiera”

W poniedziałek na stronie poufnarozmowa.com pojawiła się korespondencja premiera i jego doradców z końca listopada 2020 r. Rzekome maile wymieniali między sobą Mateusz Morawiecki, jego nieformalny doradca Mariusz Chłopik i szef Agencji Rezerw Materiałowych (ARM) Michał Kuczmierowski.

Wyciekł kolejny rzekomy mail. „Widzę tu »szansę« dla PMM”

Chłopik miał wyjść z inicjatywą pomocy najuboższym. W mailu miał wskazywać, że „wzrasta zapotrzebowanie na podstawową żywność” dla nich. „Mówią o tym otwarcie księża, prosząc o datki na lokalny Caritas lub inne formy pomocy, prowadzone przez parafialne wspólnoty. Widzę sam w swojej parafii, że jest większa potrzeba niż rok temu. Moim zdaniem jest to pochodna tego, że zniknęło wiele możliwości dorobienia, które zwykle odbywało się bez rejestracji. Statystyki zresztą w ogóle wielu zjawisk nie łapią” – miał wyjaśniać. „Widzę tu »szansę« dla PMM (premiera Mateusza Morawieckiego – red.)” – miał stwierdzić. Chłopik miał zaproponować, by wyposażyć domy pomocy społecznej w pomoc żywnościową z rezerw ARM, oraz uruchomić rezerwę celową do tego projektu. „Nie bałbym się stanąć na konferencji z dyrektorem Caritasu. To nowy człowiek, myślący, miał kilka dobrych wypowiedzi dla TVN czy Onet. Czyli generalnie zrobiłbym akcję RZĄD OPIEKUJE SIĘ NAJCIĘŻEJ POTRZEBUJĄCYMI W CZASIE COVID. Co sądzicie?” – miał zaproponować Chłopik.

„Z rozmachem!”

Na wiadomość miał zareagować Kuczmierowski, który poinformował, że widzi się z dyrektorem Caritasu i zapyta go o zdanie. „My generalnie mamy możliwości, więc będziemy gotowi – makarony, puszki, mięso, dania gotowe” – miał dodać. W tym momencie do dyskusji miał włączyć się premier. „Tu nie o to chodzi – raczej o to, aby to Państwo Polskie przed Świętami rozdysponowało wśród seniorów” – miał stwierdzić. „Weź swoich bardzo dobrych logistyków i już teraz możesz myśleć o tym, w jaki sposób zorganizować taką akcję, żeby ona poszła na nasze konto” – miał polecić w kolejnym mailu. „Oczywiście. będziemy działać” – miał odpowiedzieć Kuczmierowski. „SAMODZIELNIE! Z ROZMACHEM! MEDIA!!” – czytamy w rzekomej odpowiedzi Morawieckiego.

Afera mailowa

Rzekoma korespondencja między szefem Kancelarii Premiera Michałem Dworczykiem, premierem oraz jego doradcami i innymi politykami obozu rządzącego wycieka od czerwca ubiegłego roku, gdy doszło do włamania na prywatną skrzynkę Dworczyka. Rząd nie potwierdził ani nie zdementował maili, ale autentyczność części wiadomości potwierdzili politycy, których dotyczyły m.in. wicepremier Jacek Sasin.

