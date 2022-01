Tyle kosztowała siedziba Straży Narodowej. Posłowie KO widzieli akt notarialny z podpisem Bąkiewicza

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński od paru miesięcy prowadzili kontrolę poselską związaną ze środkami przekazanymi z podległemu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Funduszu Patriotycznego na działalność stowarzyszeń narodowców związanych z Robertem Bąkiewiczem. Na konferencji prasowej w Sejmie poinformowali o wynikach kontroli i swoich ustaleniach dotyczących zakupu nowej siedziby stowarzyszenia Straż Narodowa.

Ile kosztowała siedziba Straży Narodowej?

Nowa siedziba Straży Narodowej kupiona ze środków z Funduszu Patriotycznego znajduje się w części podwarszawskiego Otwocka nazywanej Soplicowem w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Zakupiona nieruchomość to blisko 9 tysięcy metrów kwadratowych gruntu, na którym stoi murowany, dwukondygnacyjny budynek mieszkalny, budynek gospodarczy oraz kilka drewnianych domków kempingowych.

– Widzieliśmy akt notarialny, który podpisało stowarzyszenie Straż Narodowa, a jednym z trzech członków tego stowarzyszenia jest Robert Bąkiewicz. Akt podpisany 10 grudnia 2021 roku. Wzmianka w tej sprawie jest już w księdze wieczystej – mówili posłowie KO na konferencji prasowej.

Jak przekazali posłowie, na zakup nowej siedziby Straż Narodowa przeznaczyła 1,5 mln złotych otrzymanych z Funduszu Patriotycznego. Łącznie nieruchomość w Otwocku miała kosztować 1,8 miliona złotych – różnice pomiędzy tymi kwotami pokryli sami narodowcy ze swoich środków, pochodzących z prowadzonych przez siebie zbiórek.

„To są publiczne pieniądze, w taki sposób wydawane w czasie pandemii”

– Mogę sobie wyobrazić, że tam będą prowadzone szkolenia dla organizacji paramilitarnych, które będą tłumiły bądź zakłócały legalne zgromadzenia. Myśmy to widzieli na Placu Zamkowym, kiedy pan Bąkiewicz zakłócał wystąpienie powstańczyni warszawskiej, czy premiera Donalda Tuska. Kiedy PiS przegra wybory, a to się stanie niedługo, to będą bronić swoich darczyńców, którzy nie będą chcieli oddać władzy – mówił poseł Joński. – Mówimy o tym dlatego, że to są publiczne pieniądze. Gdyby to były prywatne pieniądze PiS-u, to proszę bardzo. Ale to są publiczne, nasze pieniądze, które w czasie pandemii są w taki sposób wydawane – dodał.

Reporter TVN24 Artur Warcholiński był na miejscu i widział zakupioną przez Straż Narodową nieruchomość. Na bramie pojawiła się już tabliczka z napisem „Dofinansowano ze środków budżetu państwa Fundusz Patriotyczny. Zakup siedziby”.

W rozmowie z reporterem TVN24 kwotę 1,8 miliona potwierdziła kobieta, która była jednym z trzech współwłaścicieli terenu wraz z zabudowaniami. Potwierdziła też, ze jedną z osób będących przy podpisywaniu aktu notarialnego był Robert Bakiewicz.

