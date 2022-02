Dodatkowi żołnierze USA w Polsce. Duda, Morawiecki i Błaszczak komentują

Rzecznik Pentagonu John Kirby potwierdził na konferencji prasowej, że USA reagują na zagrożenia bezpieczeństwa Europy i chcą wzmocnić zdolność odstraszania na wschodniej flance NATO. Stany Zjednoczone zdecydowały, że do czasu uspokojenia sytuacji w regionie do Rumunii, Polski i Niemiec zostaną przemieszczone dodatkowe siły. 1,7 tys. z 3 tys. żołnierzy będzie stacjonować w naszym kraju. Możliwe jest nawet rozmieszczenie kolejnych amerykańskich wojsk w Europie.

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim. W posiedzeniu uczestniczyli też szef MON Mariusz Błaszczak, szef MSZ Zbigniew Rau, szef MSWiA Mariusz Kamiński, szef BBN Paweł Soloch, szef KPRM Michał Dworczyk, szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Andrzej Duda usatysfakcjonowany

W spotkaniu udział wzięli również wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz i wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz oraz szefowie służb. Posiedzenie poświęcone było wsparciu Ukrainy i współpracy sojuszniczej, w tym współpracy wojskowej z USA. Soloch zdradził przed spotkaniem, że Duda „z satysfakcją powitał decyzję prezydenta USA Joe Bidena”.

– Ta decyzja jest efektem ostatnich rozmów – zarówno prezydenta, jak i działań podejmowanych przez rząd, zwłaszcza przez ministra obrony. To dowód determinacji naszych sojuszników wobec zagrożeń, z jakimi mamy do czynienia. To oczywiście element większej całości, która była omawiana również m.in. na spotkaniach naszego prezydenta z prezydentem Bidenem oraz przywódcami państw NATO – mówił szef BBN.

Mariusz Błaszczak o dodatkowych żołnierzach USA w Polsce

Wcześniej sprawę skomentował też Błaszczak, który podkreślił, że „to mocny sygnał solidarności w odpowiedzi na sytuację na Ukrainie”. Szef MON przypomniał, że rozmawiał na ten temat z sekretarzem obrony USA Llyodem Austinem. „Sprzeciwiamy się jakiejkolwiek agresji wobec naszego sąsiada” – podsumował swój wpis Błaszczak.

Minister obrony narodowej nagrał również wideo, w którym rozwinął swoją myśl. Błaszczak mówił o możliwej inwazji ze strony Rosji. – Decyzja o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO pokazuje, że Stany Zjednoczone i Sojusz Północnoatlantycki poważnie traktują zagrożenie i podejmują zdecydowane kroki odstraszające. Siłą sojuszników jest jedność, determinacja i solidarności – powiedział szef MON.

Mateusz Morawiecki o ostrzeżeniu dla Władimira Putina

„Polska od samego początku głośno sprzeciwia się wszelkim przejawom agresji i terroru ze strony Rosji i podnosi tę sprawę na arenie międzynarodowej. Gest solidarności ze strony Stanów Zjednoczonych jest kolejnym ważnym symbolem zjednoczenia i współpracy krajów demokratycznych oraz ostrzeżeniem dla Władimira Putina przed dalszymi działaniami militarnymi” – skomentował Morawiecki.

