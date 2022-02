Andrzej Duda zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej ws. Ukrainy

We wtorek 15 lutego o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Rady Gabinetowej w związku z sytuacją na Ukrainie. O zwołaniu posiedzenia poinformowała PAP szefowa Kancelarii Prezydenta RP, Grażyna Ignaczak-Bandych.

twitter

Na mocy art. 141 Konstytucji Rada Gabinetowa jest zwoływana przez Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawach szczególnej wagi. Tworzy ją Rada Ministrów pod jego przewodnictwem.

W miniony weekend portal Politico informował, że groźba rosyjskiej agresji na Ukrainę jest poważna. Dziennikarze powołali się na trzy źródła w amerykańskim wywiadzie, które ostrzegały, że do inwazji można dojść 16 lutego. Liczne kraje wezwały swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy. Podróże do tego państwa, które nie są konieczne, odradziło też polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W pobliżu granicy z Ukrainą Rosjanie zgromadzili ponad 100 tys. żołnierzy, a państwa w Europie Wschodniej przygotowują się do przyjęcia nawet setek tysięcy uchodźców w razie rosyjskiej inwazji – informuje Reuters. O przygotowanie Polski na taki rozwój wydarzeń był pytany wiceszef MSZ, Marcin Przydacz. "Mamy nadzieję, że nie dojdzie do eskalacji sytuacji na Ukrainie i mamy nadzieję, że ten scenariusz najgorszy się nie nie ziści, natomiast naturalnym jest, że jako państwo sąsiednie musimy przygotowywać się na wszystkie ewentualności, a także na ewentualność wielu, wielu tysięcy potencjalnych uciekinierów z tego państwa" – powiedział wiceszef MSZ w Radiu Plus.