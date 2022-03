Ukraińcy nie tracą nadziei na pokonanie Rosjan. Sondaż nie zostawia wątpliwości

Trwa dziewiąta dobra agresji Rosji na Ukrainę. Armia ukraińska z powodzeniem odpiera ataki, ale w ostatnich dniach Rosjanie zintensyfikowali ostrzały w największych miastach, m.in. w Kijowie, Charkowie i Mariupolu. Do tej pory Ukraińcom udaje się obronić stolicę. W piątek nad ranem rosyjska armia przejęła kontrolę nad Zaporoską Elektrownią Jądrową. Każdy dzień wojny przynosi kolejne ofiary śmiertelne, także wśród cywilów. Do Polski uciekło już

Wojna na Ukrainie. Ukraińscy wierzą w zwycięstwo

Ukraińcy nie tracą jednak ducha. Z sondażu Gradus Research, którego wyniki publikuje Ukraińska Prawda, wynika że 82 proc. respondentów wierzy, że kraj wygra wojnę z Rosją. Uczestnicy badania wskazali, że do zwycięstwa przyczynią się dwa czynniki: siła wojska (63 proc.) i opór społeczeństwa (321 proc.). Z sondażu wynika, że wojsko to instytucja, do której Ukraińcy mają największe zaufanie. Na drugim miejscu wskazali prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, a na trzecim organizacje skupiające wolontariuszy.

Jakie emocje im towarzyszą?

Z badania wynika, że w ostatnich dniach najczęściej towarzyszącą Ukraińcom emocją jest gniew (62 proc.). Ale odczuwają też napięcie (38), strach (35 proc.). rozdrażeniene (26 proc.) i rozczarowanie (17 proc.). Responenci uważają, że najlepszym wynikiem negocjacji z Rosjanami byłby pokój na warunkach ukraińskich, a przynajmniej wycofanie wojsk z terytorium Ukrainy. Tylko 1 proc. zgodziłoby się na pokój na warunkach rosyjskich. Większość respndentów winą za wojnę obarcza przywódców Rosji, a 40 proc. uważa, że winni są przywódcy, elity i tamtejsze społeczeństwo.

Sondaż przeprowadzono w dniach 28 lutego i 1 marca. Wzięły w nim udział 2144 osoby.

