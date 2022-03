Polska gotowa przekazać MiG-29 do bazy w Ramstein. Mateusz Morawiecki zabrał głos

We wtorek wieczorem minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau oświadczył w komunikacie, że „władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki”. Jednocześnie Polska zwróciła się do USA o „dostarczenie jej używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych” i zadeklarowała gotowość do „natychmiastowego ustalenia warunków zakupu tych maszyn”. Rząd zwrócił się też do innych państw NATO o „podobne działanie”.

Polska gotowa przekazać MiG-29. Premier zabrał głos

Do sprawy ewentualnego przekazania amerykanom polskich myśliwców MiG-29 odniósł się też premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Oslo po spotkaniu w jego tamtejszym odpowiednikiem Jonasem Gahrem Storem. – Jakiekolwiek decyzje o dostarczeniu broni ofensywnej powinny być podejmowane na poziomie całego NATO jednogłośnie. Jesteśmy gotowi przekazać całą naszą flotę myśliwców do bazy w Rammstein, ale nie możemy podjąć jakichkolwiek samodzielnych kroków, ponieważ nie jesteśmy stroną tej wojny – oświadczył szef polskiego rządu. – Trzeba podkreślić, że ani Polska, ani NATO nie są stronami tej wojny – dodał Morawiecki.

Zamieszanie wokół myśliwców dla Ukrainy

Oświadczenie Raua to reakcja na wypowiedź sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena w sprawie przekazania samolotów Ukrainie. Amerykański dyplomata powiedział w weekend, że Stany Zjednoczone rozważają wysłanie samolotów do Polski, jeżeli Warszawa zdecyduje się przekazać swoje myśliwce Ukrainie. Polskie władze podkreślają, że żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły. O przekazanie samolotów ukraińskiej armii wielokrotnie apelował prezydent Wołodymyr Zełenski.

