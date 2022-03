Kontrowersyjne zapisy o bezkarności. Jedna z forsowanych przez PiS poprawek przepadła, ale radość opozycji była krótka

W środę wieczorem Sejm przystąpił do dalszych prac nad projektem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Specustawa reguluje kwestie związane z legalnym pobytem uchodźców w Polsce i wprowadza m.in. wsparcie finansowe dla osób, które zaoferowały pomoc Ukraińcom. Do ustawy zgłoszono szereg poprawek. Największe zastrzeżenia posłów opozycji wzbudziło umieszczenie w projekcie przez PiS przepisów o tzw. bezkarności urzędniczej, czyli braku odpowiedzialności urzędników za decyzje podejmowane między innymi w przeszłości, w czasie epidemii COVID-19. Kontrowersyjne przepisy przepadły we wtorek w sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych, ale dzień później zapis powrócił za sprawą poprawki złożonej przez PiS. Znów jednak został odrzucony w komisji.

Specustawa o pomocy Ukraińcom. Apel Budki do Kaczyńskiego

Przed głosowaniem szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka apelował do PiS o wycofanie poprawki dotyczącej bezkarności. – Jest wielka szansa, żeby ta ustawa przeszła jednomyślnie. Jest wielka szansa również, żeby Senat przyjął w trybie pilnym tę ustawę – powiedział Borys Budka. Polityk PO postawił jednak Prawu i Sprawiedliwości „jeden podstawowy warunek”. – Bardzo proszę panie prezesie, wycofajcie tę absurdalną, szkodliwą poprawkę o bezkarności dla władzy. Wycofajcie rzecz, która jest hańbiąca, która dzieli tę izbę, dzieli Polaków. To jest naprawdę niepotrzebne – apelował Budka.

– Gwarantujemy, że Senat pilnie bez poprawek przyjmie tę ustawę, że poprzemy tutaj tę ustawę. Tylko proszę wycofać bezkarność władzy. Jeśli jesteście tacy uczciwi, jak zapewniacie, to po co wam ta poprawka? Wycofajcie tę poprawkę, przyjmijmy ją jednomyślnie – mówił przewodniczący klubu KO.

