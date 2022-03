Rozmowy Rosja – Ukraina. Podoljak: Fundamentalne decyzje tylko na spotkaniu prezydentów

Wojna na Ukrainie trwa już blisko miesiąc. Równolegle do działań zbrojnych toczą się negocjacje pokojowe. W rozmowie z BBC opowiedział o nich doradca szefa Kancelarii Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podoljak.

Rozmowy Rosja – Ukraina. Podoljak: Negocjacje nieustannie toczą się online

Podoljak pytany o najnowszą turę negocjacji zapewnił, że „nieustannie toczą się online” , a „w proces ten zaangażowanych jest wiele grup doradczych” .

– Struktura negocjacji jest bardzo skomplikowana – przyznał Podoljak. – Jest zespół negocjacyjny, który wszyscy znają i jest wiele grup, które pracują w różnych formatach – podkreślił.

Podoljak nie chciał ujawnić żadnych szczegółów ewentualnego porozumienia, wszystkie dotychczasowe przecieki nazywając spekulacjami. – Delegacje uzgodniły, że nie będą dyskutować o postępach porozumienia, dopóki kompromis nie zostanie uzgodniony przez obie strony – stwierdził.

Zarzucał jednoczenie, że strona rosyjska jest autorem licznych przecieków, przez co chce wywołać presję psychologiczną na stronie ukraińskiej. – Wywierają na nas presję psychologiczną, aby sprowokować pewne wypowiedzi lub spory w ukraińskim społeczeństwie. W końcu, kiedy zaczynamy dyskutować o tym, czego nie ma w negocjacjach i mówimy tak, jakby to było już faktem dokonanym, prowokuje to naszą opinię publiczną – dodał.

Doradca prezydenta nie chciał też podać szczegółów stanowiska negocjacyjnego strony ukraińskiej. – Ale stanowisko prezydenta Zełenskiego zostało wyraźnie wyrażone na światowej scenie. – To niedopuszczalność jakichkolwiek ustępstw terytorialnych wobec kogokolwiek i konkretne potrzeby gwarancji bezpieczeństwa – wymienił.

Pytany o ewentualne uznanie tzw. demokratycznych republik ługańskiej i donieckiej i wyrzeczenie się Krymu podkreślał, że „jak na razie proces negocjacji trwa” i nie należy rzucać nieostrożnych słów. – Prezydent dał jasno do zrozumienia, że integralność terytorialna i suwerenność są fundamentem państwa i nie widzę sensu komentowania stanowiska Rosji – stwierdził.

„Wszelkie fundamentalne decyzje można podjąć tylko na spotkaniu prezydentów”

Dziennikarka zapytał go tez o ewentualne spotkanie prezydenta Zełenskiego z Władimirem Putinem.

– Wszelkie fundamentalne decyzje można podjąć tylko na spotkaniu prezydentów obu krajów, Rosji i Ukrainy – ocenił Podoljak. – Dlatego oczywiście takie spotkanie jest kluczem do pokoju. Przygotowaliśmy się na to i nadal będziemy to robić – dodał.

Zdradził, że najpierw grupy robocze w procesie negocjacji opracują wstępne dokumenty i przekażą je prezydentom, a ci ocenią, czy jest to „mapa drogowa”, o której można dyskutować twarzą w twarz – Wtedy takie spotkanie może się odbyć – podkreślił. – Nie jestem gotów powiedzieć, kiedy może się to wydarzyć, ponieważ zawsze używa się wyrażeń „za dwa, trzy dni” lub „za tydzień”. Nie ma konkretnej daty – dodał.

