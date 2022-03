Prezydent USA Joe Biden rozpoczyna dziś wizytę w Polsce, pierwszym punktem nie jest Warszawa. Znamy szczegóły

Po nadzwyczajnych szczytach NATO, Unii Europejskiej i G7 prezydent USA Joe Biden uda się z dwudniową wizytą do Polski. Z piątkowego harmonogramu aktywności amerykańskiego przywódcy, który udostępnił Biały Dom, wynika, że zanim opuści Brukselę, to rano spotka się z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Joe Biden w Polsce. Plan wizyty

Po spotkaniu i wypowiedziach dla prasy, Biden wyleci do Polski i około godz. 14.15 wyląduje na lotnisku w Rzeszowie-Jasionce, gdzie przywita go prezydent Andrzej Duda. Tam ma otrzymać informacje na temat odpowiedzi na kryzys humanitarny i napływ uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Przed godz.16 ma rozpocząć się spotkanie z amerykańskimi żołnierzami 82. dywizji powietrznodesantowej, którzy trafili na Podkarpacie w ostatnich tygodniach w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO. O godz. 17.45 Biden wyleci z Rzeszowa do Warszawy. W stolicy ma być o godz.18.40. Na wieczór nie zaplanowano już aktywności.

twitter

W sobotę rozmowa z Andrzejem Dudą

Główne punkty wizyty zaplanowano na sobotę. Biden odbędzie rozmowę z polskim prezydentem. Jak podaje CNN, przywódcy omówią sposób w jaki Stany Zjednoczone i sojusznicy reagują na kryzys uchodźczy, który nastąpił po agresji Rosji na Ukrainę. Amerykański prezydent wygłosi też przemówienie na Zamku Królewskim w Warszawie.

twitter

O plan wizyty Biden był też pytany w czwartek wieczorem na konferencji prasowej w Brukseli. – Nie powinienem o tym mówić, gdzie pojadę, ale mam nadzieję, że uda mi się spotkać z ukraińskimi uchodźcami. Mam zamiar spróbować się z nimi zobaczyć – przyznał amerykański prezydent. Nie jest jednak jeszcze jasne, gdzie i kiedy takie spotkanie miałoby się odbyć.

Czytaj też:

Joe Biden w Polsce. „«Kropka nad i» ostatnich wizyt amerykańskich polityków. To jest bez precedensu”