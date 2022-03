Amerykański senator domaga się ostrzejszych sankcji. „Opuśćmy ten młot”

Jim Risch to członek senackiej komisji ds. relacji zagranicznych, reprezentuje stan Idaho. W niedzielę 27 marca w wywiadzie dla CNN przekonywał, że pora na dołożenie kolejnych sankcji przeciwko Rosji. – Z mojego punktu widzenia korzystne byłoby nałożenie dodatkowych sankcji na każdy bank w Rosji. Myślę, że biorąc pod uwagę to, co tam się dzieje, nie da się przesadzić z sankcjami. Naprawdę potrzebujemy po prostu opuścić ten młot – podkreślał. Amerykański polityk przyznał, że dotychczasowe sankcje okazały się zaskakująco skuteczne. Dlatego też zachęcał do dalszego podążania tą drogą.

Wpadka Joe Bidena. Jim Risch komentuje

Senator odniósł się również do przemówienia Joe Bidena z soboty 26 marca. Stwierdził, że nie wszystko poszło tak, jak powinno. – Pojawiła się okropna wpadka na końcu. Wolałbym, żeby prezydent trzymał się planu. Ktokolwiek napisał tę mowę, wykonał dla niego dobrą pracę, ale na Boga, szkoda, że Biden nie trzymał się scenariusza – powtarzał

– Myślę, że większość ludzi, którzy nie zajmują się sprawami zagranicznymi, nie zdawało sobie sprawy, że te kilka słów wywoła tego rodzaju eksplozję. Zawsze jednak, kiedy mówisz albo sugerujesz, że Twoim celem jest zmiana władzy, wywoła to olbrzymi problem – tłumaczył. Proszę, panie prezydencie, trzymaj się scenariusza – powtórzył raz jeszcze.

Wpadka Joe Bidena. Co powiedział prezydent USA?

Przypomnijmy, że Joe Biden podczas przemówienia w Warszawie w pewnym momencie powiedział o Putinie: „Na litość boską, ten człowiek nie może pozostać u władzy”. Biały Dom momentalnie sprostował jego słowa w oświadczeniu, odcinającym się od tego typu celów. „Prezydentowi chodziło o to, że nie można pozwolić Putinowi na sprawowanie władzy nad sąsiadami lub regionem. Nie mówił o władzy Putina w Rosji ani o zmianie reżimu” – wyjaśniono.

