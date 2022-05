Rodziny żołnierzy z Azowstalu apelują do prezydenta Chin. Poruszająca relacja

Rodziny żołnierzy, którzy znajdują się w hucie Azowstal w Mariupolu, wystosowały prośbę do prezydenta Chin XI Jinpinga, aby pełnił rolę mediatora na rzecz przeprowadzenia ewakuacji ich bliskich z oblężonego przez rosyjskie wojska punktu. Apel został wygłoszony podczas sobotniej konferencji prasowej w centrum Kijowa. Rodziny ukraińskich żołnierzy podkreślały, że mają ograniczony kontakt z bliskimi. Wskazywały, że liczy się czas prowadzonych działań pomocowych, bo w hucie jest coraz mniej środków medycznych, aby opatrywać rannych i prawie nie ma żywności.

Dramatyczna sytuacja w Mariupolu. Konwój dotarł do Zaporoża

Sytuacja w Mariupolu jest bardzo trudna, a armia podległa Władimirowi Putinowi zaciekle atakuje miasto. Lokalne władze poinformowały, że w wyniku rosyjskiej agresji zniszczonych zostało ponad 90 proc. budynków. W niedzielę 15 maja doradca burmistrza Mariupola Petro Andryuszczenko poinformował, że konwój liczący od 500 do 1000 pojazdów z osobami ewakuowanymi z miasta dotarł do Zaporoża. Dodał, że wspomniany konwój czekał ponad trzy dni, aby wjechać do miasta.





Ukraina wygrała Eurowizję. Kolejna edycja w Mariupolu?

Reprezentujący w konkursie Eurowizji Ukrainę zespół Kalush Orchestra pokonał konkurencję z piosenką „Stefania”. Zwycięstwo skomentował Wołodymyr Zełenski. – Nasza odwaga robi wrażenie na świecie, nasza muzyka podbija Europę! W przyszłym roku Ukraina będzie gospodarzem Eurowizji! Po raz trzeci w naszej historii. I wierzę – nie po raz ostatni. Zadbamy o to, aby pewnego dnia uczestnicy i goście Eurowizji gościli w ukraińskim Mariupolu. Wolnym, spokojnym, odbudowanym! Dziękujemy za zwycięstwo zespołowi Kalush Orchestra i wszystkim, którzy na nas głosowali! Nasz zwycięski akord w walce z wrogiem nie jest daleko – napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy.







