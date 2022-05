Andrzej Duda o zmianach w ustawie o SN. „Trzeba to było przeciąć”

Andrzej Duda podczas wizyty we wtorek w Kairze został zapytany przez dziennikarzy m.in. o ustawę o Sądzie Najwyższym (likwidującą Izbę Dyscyplinarną SN) oraz nadchodzącą wizytę szefowej KE w Polsce. Był pytany o to, czy planuje spotkanie z Ursulą von der Leyen. Prezydent odpowiedział, że spotka się z szefową KE „z przyjemnością”.

– Faktycznie, mieliśmy ostatnio cały szereg spotkań, poczynając od współorganizowanej przez KE zbiórki funduszy dla Ukrainy, która odbywała się w Warszawie i w której miałem przyjemność uczestniczyć właśnie z panią Ursulą von der Leyen, poprzez moją wizytę w Brukseli – zaraz potem, kiedy przygotowałem i złożyłem projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Zostałem zaproszony – mówił prezydent. – (Szefowa KE - red.) będzie odbywała wizytę w Polsce, na pewno będziemy rozmawiali o różnych szczegółowych kwestiach – dodał.

Zapytany o ustawę mówił: – Dla mnie w najważniejszych elementach ustawa pozostaje spójna i to dla mnie ważna kwestia. Moim celem było usuniecie wątpliwości, które narosły wokół Izby Dyscyplinarnej. Trzeba było to przeciąć. Bo to były wątpliwości, które powodowały tarcia w kraju, środowisku sędziowskim, środowiskach prawniczych, politycy różne rzeczy na ten temat opowiadali w kraju i poza granicami – powiedział.

– Mam nadzieję, że te rozwiązania, które zaproponowałem i które, wierzę w to głęboko, zostaną przyjęte także przez Senat bez jakichś poważnych zmian, że one ostatecznie, w ramach ustawy przyjętej przez parlament, przyjdą do mnie i będę mógł to spokojnie podpisać – powiedział Andrzej Duda.

Ustawa o SN zmieniona. Reakcja Komisji Europejskiej

26 maja Sejm zajmował się zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym. Politycy zdecydowali się przyjąć nowelizację projektu, który zakładał m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej SN. Po tej decyzji ustawa trafi do Senatu. Marszałek Tomasz Grodzki zapowiedział, że izba wyższa błyskawicznie przystąpi do prac nad przepisami. Jest to o tyle ważne, że likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest jednym z kamieni milowych dotyczących zatwierdzenia przez KE polskiego KPO, a zatem otwarcia drogi do wypłat unijnych miliardów dla Polski.

O działania polskich polityków rzeczniczkę Komisji Europejskiej zapytała korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Dana Spinant stwierdziła w oświadczeniu, że „ruch na rzecz reformy systemu dyscyplinarnego sędziów jest pozytywny”. KE podkreśliła, że w dalszym ciągu sprawa jest monitorowana, bo nie doszło jeszcze do ostatecznego przyjęcia przepisów.

Czytaj też:

Senat błyskawicznie zacznie prace nad ustawą o Izbie Dyscyplinarnej. Kiedy posiedzenie?