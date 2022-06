Jak Ukraińcy postrzegają zachodnich przywódców? Duda, Johnson i Biden wyróżnieni

Grupa socjologiczna „Rating„ zbadała, jaki stosunek, w obliczu trwającej wojny, mają Ukraińcy do przywódców innych państw. Z sondażu wynika, ze niemal wszyscy uczestnicy badania mają zdecydowanie negatywny stosunek do prezydentów Rosji i Białorusi. Władimira Putina w ten sposób postrzega aż 98 proc. respondentów, a Aleksandra Łukaszenkę – 95 proc.

Ukraińcy pozytywnie o Andrzeju Dudzie

Spośród przywódców państw zachodnich Ukraińcy najbardziej pozytywnie postrzegają prezydenta Polski i premiera Wielkiej Brytanii. Jak podaje agencja Unian, Andrzej Duda i Boris Johnson mają najwyższy wskaźnik pozytywnego nastawienia wśród respondentów – ponad 90 proc. 74-76 proc. badanych postrzega ich „bardzo pozytywnie”, a 15-16 proc. – „raczej pozytywnie”. Z kolei prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena pozytywnie postrzega 89 proc. uczestników badania.

Na kolejnych miejscach uplasowali się prezydent Litwy Gitanas Nausseda (73 proc.), przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen (71 proc.), prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan (59 proc.), prezydent Francji Emmanuel Macron (58 proc.), prezydent Rumunii Klaus Johannes (50 proc.), premier Włoch Mario Draghi (45 proc.) oraz kanclerz Niemiec Olaf Scholz (41 proc.).

Orban budzi więcej negatywnych emocji

Z kolei premier Węgier Viktor Orban budzi więcej negatywnych emocji niż pozytywnych. Negatywne nastawienie ma do niego 53 proc. respondentów, a pozytywne – 20 proc. „W ciągu ostatnich dwóch miesięcy poprawił się stosunek do Scholza i von der Leyen, a pogorszył się stosunek do Erdogana i Macrona” – zwracają uwagę badacze.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 18-19 czerwca 2022 r. na próbie 1200 dorosłych Ukraińców metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo). Pracownia zaznacza, że badanie wykonano wśród mieszkańców wszystkich obwodów, poza okupowanymi terytoriami Krymu i Donbasu oraz obszarami, na których w momencie przeprowadzania sondażu nie działała komunikacja.

Czytaj też:

Szczyt Trójmorza. Andrzej Duda: Przyznaliśmy dzisiaj specjalne partnerstwo Ukrainie