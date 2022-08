Trump krytykuje Ukrainę, chwali Putina. „Mogli zrezygnować z Krymu. Mogli zrobić coś z NATO”

Choć Donald Trump zniknął z polityki po przegranych wyborach prezydenckich w 2020 roku, nie unika komentowania bieżących tematów. W podcaście The Clay Travis & Buck Sexton Show stwierdził sam z siebie, że jego zdaniem nie ma mowy, by Putin tak sobie poczynał, gdy on był prezydentem. Prowadzący spytał go z kolei o ocenę okładki Vogue z Wołodymyrem Zełenskim i jego żoną, Ołeną. Zdjęcia Anne Leibovitz wywołały kontrowersje w Ukrainie, gdzie część komentujących zarzucała pierwszej damie „niekobiecą pozę”.

Wojna na Ukrainie. Trump: Mogli zrezygnować z Krymu

Co myśli o okładce Trump? Były prezydent przyznał, że wprawdzie jej nie widział, ale nie unikał oceny. Stwierdził, że „to nie jest prawdopodobnie najwspanialsza rzecz”. Następnie w ogólnych i dość chaotycznych słowach Trump przeszedł do oceny wojny w Ukrainie, do której jego zdaniem nie doszłoby, gdyby on rządził w USA. – On (Putin – red.) nie zrobiłby tego ze mną – stwierdził Trump. Jego zdaniem Rosji i Ukraina już wcześniej „powinny zawrzeć umowę”. – Mogli zrezygnować z Krymu. Mogli zrobić coś z NATO. „Okej, zamierzamy wstąpić do NATO”. I miałbyś kraj. Bo wierzę, że Putin chciał zawrzeć umowę – mówił były prezydent USA.

Putin jako „świetny negocjator”

W jego ocenie obecnie Władimirowi Putinowi nie zależy już na porozumieniu. – Myślę, że o wiele trudniej jest teraz zawrzeć umowę. On wysadza całe to miejsce w powietrze. Mam na myśli to, że przejmie całe to miejsce. Bardzo przykro jest patrzeć na to, co stało się z Ukrainą – stwierdził Trump. Dodał jednak, że przywódcy Ukrainy i Rosji muszą się dogadać tak czy inaczej, bo straty są zbyt duże. – Masz setki tysięcy ludzi, którzy nie żyją albo są okaleczeni. Niektórzy są okaleczeni – mówił były prezydent USA. Nie podał, skąd czerpie takie dane.

Pytany o to, kiedy Putin się zatrzyma, Trump stwierdził, że jego zdaniem prezydent Rosji chciałby przejąć całą Ukrainę. – Mam na myśli: teraz, gdy zaczął. Nie sądzę, że w ogóle chciał zaczynać – mówił Trump. Przywódcę Rosji ocenił jako „świetnego negocjatora”, bo ten przyszedł z armią pod granice Ukrainy. – On przyprowadził 200 tysięcy żołnierzy na granicę, żeby negocjować, i nie mógł się dogadać - a teraz nie jestem pewien, czy łatwo można doprowadzić do porozumienia – dywagował Trump.

