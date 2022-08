Najnowszy sondaż. Lewica i Konfederacja wyprzedzają partię Hołowni

Do wyborów parlamentarnych pozostał jeszcze ponad rok. Sondażownie regularnie sprawdzają jednak, jak kształtuje się poparcie dla poszczególnych partii politycznych i które ugrupowanie miałoby największe szanse na zwycięstwo. Z najnowszego badania przeprowadzonego przez pracownię Social Changes dla portalu wPolityce wynika, że obecnie liderem pozostaje partia rządząca. Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na poparcie w wysokości 39 proc. Oznacza to wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu.

Lewica i Konfederacja przed Polską2050

Na kolejnym miejscu uplasowała się Platforma Obywatelska z wynikiem 28 proc., a więc o 3 pkt proc. mniej niż w poprzednim sondażu. Miejsce na podium straciła natomiast partia Szymona Hołowni. Trzecie miejsce zajęły bowiem Lewica oraz Konfederacja. Na obie formacje chciałoby głosować po 9 proc. respondentów, a więc o 1 pkt proc. więcej niż przed miesiącem. Polska2050 popiera aktualnie 8 proc. ankietowanych. Poniżej progu wyborczego znalazły się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 4 proc. oraz Kukiz'15, dla którego poparcie zadeklarował 1 proc. respondentów. Żaden ankietowanych nie wskazał Porozumienia Jarosława Gowina.



Z sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, wzięłoby w nich udział 57 proc. badanych (44 proc. respondentów odpowiedziało zdecydowanie tak, a 13 proc. raczej tak). 18 proc. badanach zadeklarowano, że zdecydowanie nie uczestniczyłoby w wyborach, a 14 proc. raczej nie.



Badanie zostało zrealizowane w dniach 12–15 sierpnia 2022 roku, metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1068 osób.

