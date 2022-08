Trwa kontrofensywa. „Miejscami ukraińskie jednostki przesunęły linię frontu”

W poniedziałek 29 sierpnia ukraińskie wojsko przystąpiło do kontrofensywy przeciwko Rosjanom. Do tej pory niewiele wiadomo o jej przebiegu, a strona ukraińska zdawkowo informuje o postępach. We wtorek CNN podał, że odbito cztery wsie zajmowane przez okupantów na południe od Chersonia. „Ich pierwsza linia obrony została przełamana w trzech miejscach” – powiedziało źródło amerykańskiej stacji, zaznaczając, że celem Ukraińców jest Chersoń. Generalne Dowództwo „Południe” poinformowało, że drugiego dnia kontrofensywy Ukraińcy skutecznie uderzyli w cztery punkty dowodzenia i cztery szlaki transportowe m.in. w okolicach Nowej Kachowki i Chersonia.

Z kolei amerykańska administracja potwierdziła, że od kilku miesięcy pomagała Siłom Zbrojnym Ukrainy w przygotowaniach do kontrofensywy. Cytowany przez CNN przedstawiciel Białego Domu przyznał, że Waszyngton spełnił wiele próśb Kijowa, m.in. o dodatkową amunicję, artylerię i Javeliny.

Brytyjski wywiad: Miejscami ukraińskie jednostki przesunęły linię frontu

Najnowsze informacje o sytuacji na froncie przekazał w środę brytyjski wywiad w codziennym komunikacie. „Ukraińskie siły pancerne od poniedziałku kontynuują z kilku kierunków natarcie na południowe zgrupowanie rosyjskich wojsk na południu Ukrainy” – potwierdzili Brytyjczycy. „Miejscami ukraińskie jednostki przesunęły linię frontu, wykorzystując stosunkowo słabo utrzymywaną rosyjską obronę” – wskazali.

Wywiad przewiduje, że Rosjanie, zgodnie ze swoją doktryną, będą teraz próbowali wypełnić luki w swojej linii za pomocą wcześniej wyznaczonych mobilnych jednostek rezerwowych. Według Brytyjczyków, przyspieszają też wysiłki na rzecz zorganizowania posiłków na front. „Do 24 sierpnia ochotnicze bataliony nowego 3. Korpusu Armijnego opuściły swą bazę pod Moskwą i jest wysoce prawdopodobne, że zostaną rozmieszczone na Ukrainie” – przekazał wywiad.

twitter

ISW: Kontrofensywa spójnym procesem

Z kolei amerykański Instytut Badań nad Wojną wskazał, że „siły ukraińskie rozpoczęły atakowanie rosyjskich promów pontonowych przez rzekę Dniepr 29 sierpnia, co jest zgodne z początkiem ukraińskiej kontrofensywy”. „Siły ukraińskie od dawna podejmowały wysiłki w celu zniszczenia rosyjskich naziemnych linii komunikacyjnych (GLOCs) przed ogłoszeniem operacji kontrofensywnej, co prawdopodobnie wskazuje, że siły ukraińskie są zaangażowane w długoterminowe działania – składające się zarówno z uderzeń, jak i ataków naziemnych” – czytamy w komunikacie.

twitter

ISW ocenia, że „ukraińska kontrofensywa jest spójnym procesem, którego prawidłowe przeprowadzenie będzie wymagało trochę czasu”. Z kolei Kreml – zdaniem ekspertów – będzie prawdopodobnie wykorzystywał brak natychmiastowego zwycięstwa w Chersoniu lub brak komunikatów strony ukraińskiej na temat postępów kontrofensywy, „by błędnie przedstawiać ukraińskie wysiłki jako nieudane i podkopywać zaufanie społeczne do tej perspektywy”.

Czytaj też:

Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Imperium Putina w odwrocie. Czas na ruch Zachodu, w tym Polski