Kukizowi puściły nerwy. „Oszczędź sobie z tym pijanym wójtem, bo zacznę do ciebie cwelu mówić”

Paweł Kukiz był w środę gościem Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka w programie „Hejt Park” na Kanale Sportowym. W czasie programu polityk znalazł się pod ostrzałem widzów za współpracę z Prawem i Sprawiedliwością.

Paweł Kukiz w ogniu krytyki

Suchej nitki na liderze Kukiz'15 nie zostawił Szymon z Warszawy. – To, że nikt nie dzwoni i nie nazywa Pawła Kukiza wprost szmatą nie wynika z tego, że wszyscy się boją, bo to jest jakieś hasło powtarzane przez lemingi. Nie, po prostu nikt nie ma ochoty być takim samym dnem jak Paweł, który jest pierwszym politykiem PiS-u w „Hejt Parku”. Mam nadzieję, że nie ostatnim – stwierdził widz programu. Dalej nawiązał do ustawy o sędziach pokoju, której uchwalenia domaga się Kukiz. – Nie wiem, w jakim uniwersum żyje, skoro myśli, że uda mu się przepchnąć tę ustawę. On chyba sobie nie zdaje sprawy, że ziobryści mu tego nie przepuszczą – powiedział.

Po tym wstępie przeszedł do pytania do Kukiza. – Co sądzi o Kubie Wojewódzkim i fali krytyki, słusznej, która na niego spadła po tym, jak się sprzedał. Bo ile Paweł Kukiz może krzyczeć, że on się nie sprzedał, tą swoją taką manierą pijanego wujka na weselu, ale i tak wszyscy wiemy Paweł, że się sprzedałeś – stwierdził Szymon z Warszawy.

Kukiz: Bo zacznę do Ciebie cwelu mówić

– Słuchaj, oszczędź sobie z tym pijanym wójtem, bo zacznę do ciebie cwelu mówić na przykład. O co ci chodzi, człowieku? Co to jest pijany wójt? Co ty sobie wyobrażasz? Kim ty człowieku jesteś, żebyś do 60-letniego człowieka takie porównania? – zareagował wyraźnie zdenerwowany Kukiz. –Jakim prawem? Czy gdyby do twojego ojca prawdopodobnie ktoś mówił w taki sposób, to przeszedłbyś obok tego obojętnie? Tak czy nie? – pytał polityk.

Widz „Hejt Parku” jednak nie odpuścił. – Słuchaj, ja się twojej maniery nie przestraszę. Możesz tam krzyczeć, możesz pozować na antysystemowca. Pamiętaj Paweł, jesteś skończony pod tym względem – podsumował. – Dla ciebie dobrze, że jestem skończony – odgryzł się Kukiz.

„Plotki” o partii Szymona Hołowni

W dalszej części programu, przy okazji pytania o reparacje wojenne dla Polski, Paweł Kukiz mówił o „plotkach” dotyczących ugrupowania Szymona Hołowni. – Przy okazji, pojawiały się wcześniej kuluarowe pogłoski, to mogą być plotki, że ta nowa, antysystemowa partia Polska 2050 jest finansowana przez Niemcy – powiedział. – Ciekawe, ze oni się wstrzymali przy głosowaniu przy reparacjach (chodzi o głosowanie nad uchwałą Sejmu w sprawie reparacji – red.) – stwierdził Kukiz. Dopytywany, czy oskarża Hołownię, powiedział, że „zastanawia się publicznie, ile jest prawdy w plotce”. – Jeżeli można o mnie powtarzać, to ja nie mogę o kimś? – pytał.

