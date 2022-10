Braun bohaterem rosyjskiej telewizji. Paweł Kowal: To, co wyprawia, ociera się o zdradę

W wyemitowanym na antenie państwowej telewizji Rossija 1 programie „60 minut” pojawił się materiał poświęcony obecnej sytuacji w Polsce. Pokazano w nim zorganizowaną przez Grzegorza Brauna manifestację pod hasłem „Stop ukrainizacji Polski”, a sam poseł Konfederacji stał się głównym bohaterem materiału. – W centrum Warszawy odbył się protest, na którym pojawiły się hasła „tu jest Polska, a nie ukropol” i „stop ukrainizacji Polski” – mówiła rosyjskim widzom prezenterka Olga Skabiejewa. W tle pojawiały się sceny z antyukaińskich manifestacji organizowanych przez Brauna. – Zatrzymajcie ukrainizację Polski! Zatrzymajcie polonizację Polski! Sedno tkwi w tym, żeby Polska była polska. To chcemy wyrazić – usłyszeli w pewnej chwili widzowie prokremlowskiej telewizji.

Braun od dawna znany jest z prorosyjskich i antyukraińskich wypowiedzi, za co wielokrotnie był krytykowany. Chociażby w czasie ostatniego posiedzenia Sejmu polityk wstrzymał się od głosu, razem z Konradem Berkowiczem, w głosowaniu nad uchwałą potępiająca pseudoreferenda zorganizowane przez Rosję w czterech okupowanych obwodach ukraińskich oraz wzywającą do wstrzymania wydawania wiz Rosjanom (pozostali posłowie poprali uchwałę).

Paweł Kowal: To, co wyprawia poseł Braun, ociera się o zdradę

Oburzenia działalnością posła Konfederacji nie krył w programie „Onet Opinie” Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Polityk wskazywał, że „stosunek do Rosji nie jest dziś zabawą polityczną, jest stosunkiem do państwa, które dokonuje zbrodni wojennych i grozi użyciem bomby atomowej”. – To, co wyprawia poseł Braun, ociera się o zdradę — i tak to należy traktować. Bo to jest wojna. Rosja wypowiedziała wojnę Zachodowi i wygraża także Polsce. Jak on może coś takiego robić? – mówił Kowal.

Poseł KO zaznaczył, że należy potępiać wypowiedzi Brauna. – Należy potępiać postawy osób, które nie zdają sobie sprawy lub zdają sobie sprawę i świadomie wspierają w tej wojnie państwo zbójeckie – powiedział.

Adam Niedzielski: Braun staje się stronnikiem Władimira Putina

Na „występ” Brauna zdecydowanie zareagował też między innymi minister zdrowia Adam Niedzielski, który już wcześniej krytykował zachowanie posła. – Jak widać Grzegorz Braun stanowi nie tylko zagrożenie dla ludzkiego zdrowia swoją agresją antyszczepionkową – powiedział. – Dziś w rosyjskiej telewizji staje się stronnikiem Władimira Putina, niszczącego niepodległą Ukrainę i pokój w Europie – stwierdził.

