Pierwsza dymisja w rządzie Sunaka. Poważne oskarżenia wobec byłego ministra

Poseł Partii Konserwatywnej i minister bez teki został oskarżony o wysyłanie obraźliwych wiadomości do innego posła torysów w zeszłym miesiącu i zastraszanie starszego urzędnika państwowego. Williamson powiedział, że odrzuca sposób, w jaki jego zachowanie zostało opisane. W swoim liście rezygnacyjnym napisał, że odchodzi z rządu z „prawdziwym smutkiem”, ale zaoferował premierowi Rishiemu Sunakowi „pełne i całkowite wsparcie z tylnych szeregów”.

Na Twitterze zadeklarował, że nie weźmie żadnej odprawy, dodając, że pieniądze powinny być przeznaczone na priorytety rządu, np. „skrócenie list oczekujących w kolejkach państwowej służby zdrowia”.

Artykuł na temat byłego ministra. Williamson groził „poderżnięciem gardła”

Gavin Williamson znajdował się pod coraz większą presją od momentu publikacji „Sunday Times” na jego temat. Gazeta przedstawiła serię przepełnionych przekleństwami wiadomości tekstowych wysłanych przez polityka do koleżanki z partii torysów, a ówczesnej Chief Whip (kontrolującej przestrzeganie dyscypliny partyjnej) Wendy Morton. W poniedziałek starszy urzędnik państwowy powiedział Guardianowi, że Gavin znęcał się nad pracownikami i groził im „poderżnięciem gardła”. We wtorek Anne Milton, która pracowała jako zastępca Chief Whipa w latach 2015-2017, powiedziała kanałowi Channel 4 News, że zachowanie Gavina stwarzało „zagrażanie" i było „zastraszające”. Wcześniej Downing Street przekazał, że stara się ustalić fakty dotyczące komentarzy, jakie minister wygłaszał wobec urzędników.

Gavin został również zgłoszony do poselskiego organu nadzorczego ds. zastraszania w sprawie wiadomości, które przesyłał w komunikatorze WhatsApp do Wendy Morton. Guardian poinformował, że starszy urzędnik państwowy, który pracował w Ministerstwie Obrony, również doniósł na posła do organu nadzorczego.

Williamson od 2 listopada 2017 do 24 lipca 2019 był ministrem obrony w rządzie Theresy May, a od lipca 2019 roku ministrem edukacji w rządzie Borisa Johnsona.

