Nancy Pelosi rezygnuje. „Nadszedł czas, aby nowe pokolenie poprowadziło klub”

Liderką Demokratów w Izbie Reprezentantów Nancy Pelosi była od 2003 roku. W tym czasie dwukrotnie sprawowała funkcję przewodniczącej tej izby amerykańskiego Kongresu – najpierw w latach 2007-2011, a później od stycznia 2019 roku. Jest również pierwszą kobietą w historii USA, która objęła tę funkcję, a w Kongresie Pelosi zasiadła po raz pierwszy w 1993 roku. Polityk zapowiedziała, że nadal będzie reprezentować Kalifornię w Izbie Reprezentantów.

– Nigdy bym nie pomyślała, że pewnego dnia przejdę od gospodyni domowej do spikera Izby Reprezentantów – powiedziała Pelosi w oświadczeniu wygłoszonym w czwartek. – Nie będę ubiegać się o reelekcję na przywódcę Demokratów w następnym Kongresie. Nadeszła pora, aby nowe pokolenie poprowadziło klub – zapowiedziała.

Pelosi swoją decyzję ogłosiła dzień po tym, gdy Republikanie uzyskali większość w Izbie Reprezentantów. Według BBC na stanowisku spikera zastąpi ją najprawdopodobniej Kevin McCarthy. Natomiast przywódcą Demokratów w Izbie ma zostać nowojorski kongresman Hakeem Jeffries.

Republikanie przejmują kontrolę nad Izbą Reprezentantów USA

Ponad tydzień po wyborach uzupełniających do Kongresu USA Republikanie zdobyli 218 głosów potrzebnych do przejęcia władzy od Demokratów nad Izbą Reprezentantów. Ostateczne wyniki mogą być znane nawet za kilka tygodni, bo głosy wciąż są liczone. Mimo to Partia Republikańska jest na dobrej drodze, aby uzyskać najwyższy wynik w wyborach w XXI wieku – zauważa Associated Press. Dla przypomnienia w 2001 r OKI Republikanie mieli 221 miejsc i przewagę dziewięciu parlamentarzystów. Tegoroczny wynik jest jednak wciąż daleki od przedwyborczych sondaży, które zakładały ogromną porażkę Demokratów.

Jednocześnie Demokratom udało się utrzymać większość w Senacie. Jak zauważało CNN, zachowanie kontroli nad Senatem to „ogromny impuls” dla prezydenta Joe Bidena na pozostałe dwa lata jego kadencji. Z kolei agencja Associated Press zauważa, że demokraci „odparli republikańskie próby odzyskania izby”, dzięki czemu „utrudnili udaremnienie programu Bidena”. – Wiele zrobiliśmy i zrobimy jeszcze więcej dla narodu amerykańskiego – powiedział lider większości senackiej Chuck Schumer. – Naród amerykański odrzucił, zdecydowanie odrzucił, antydemokratyczny, autorytarny, paskudny i dzielący kierunek – dodał.

