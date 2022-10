Brutalny napad na dom Nancy Pelosi. Jej mąż trafił do szpitala

Rzecznik Nancy Pelosi Drew Hammil w oświadczeniu na temat napadu przedstawił wyłącznie najważniejsze fakty, nie komentując dalej całego zdarzenia. „Wczesnym rankiem napastnik włamał się do domu Pelosich w San Francisco i brutalnie napadł na pana Pelosiego. Napastnik został zatrzymany, a jego motyw jest przedmiotem śledztwa” – informował. Przekazał, iż Paul Pelosi, mąż spikerki, trafił do szpitala. Zapewnił, iż lekarze spodziewają się jego powrotu do pełni zdrowia.

Mąż Nancy Pelosi w szpitalu

Warto zaznaczyć, że mąż Nancy Pelosi to człowiek w podeszłym wieku. Paul Pelosi ma 82 lata, a na koncie bogatą karierę jako inwestor i biznesmen, kierujący firmą zajmującą się m.in. nieruchomościami. Ostatnie miesiące nie były jednak dla niego najlepsze. W sierpniu spowodował kolizję samochodową, prowadząc pod wpływem alkoholu. Za to przewinienie skazano go na pięć dni więzienia.

Nancy i Paul Pelosi są małżeństwem od 1963 roku. Para ma pięcioro dzieci. Agencja Reutera podała, że napastnik znalazł się już w rękach policji. Motywy jego działań są obecnie badane. Podejrzewa się, że jego celem była wpływowa kongresmenka. Podkreśla się też, że napaść przypadła na około dwa tygodnie przed zaplanowanymi na 8 listopada wyborami śródokresowymi.

Wizyta Nancy Pelosi na Tajwanie

3 sierpnia, po trwającej dobę wizycie, spikerka amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi opuściła Tajwan. – Dziś świat stoi przed wyborem między demokracją a autokracją – mówiła w czasie krótkiego spotkania z prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen. – Determinacja Stanów Zjednoczonych, aby zachować demokrację, tutaj, na Tajwanie i na całym świecie, pozostaje niewzruszona – podkreśliła, cytowana przez Associated Press.

Przylot Pelosi na Tajwan wywołał wzrost napięcia między USA i Chinami, które uważają wyspę za swoje terytorium. Pekin w ostrym tonie sprzeciwił się wizycie – wezwał amerykańskiego ambasadora, zapowiedział przeprowadzenie ćwiczeń wojskowych wokół Tajwanu i wstrzymaniem importu produktów spożywczych z wyspy.

