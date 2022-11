Komisja Europejska zatwierdziła węgierski KPO. Jest jednak „ale”

Komisja Europejska zatwierdziła w środę węgierski KPO po pandemii koronawirusa. Jednocześnie wstrzymała wypłatę wszelkich kwot z 5,8 miliarda euro do czasu, aż Budapeszt spełni wszystkie uzgodnione warunki. Węgry nie wdrożyły w swoim kraju odpowiednich reform w zakresie praworządności. Według KE wciąż istnieje zagrożenie dla budżetu Unii Europejskiej, mimo podjęcia przez Budapeszt szeregu reform, z których część jest w trakcie.

Węgry nie zrealizowały jednak do 19 listopada 17 środków naprawczych, do których się zobowiązały. Chodzi m.in. o procedurę sądowej kontroli decyzji prokuratorskich. Komisja Europejska zaznaczyła, że ogólne warunki pozostają spełnione, ale potrzebne będzie podjęcie kroków, aby wyeliminować zagrożenia dla unijnego budżetu na Węgrzech.

KE o KPO Węgier

KE w związku z tym zwróciła się również do rządów krajów członkowskich z wnioskiem o zamrożenie 65 proc. środków na trzy programy operacyjne na kwotę 7,5 mld euro, które Węgry otrzymałyby z budżetu Unii Europejskiej w ramach funduszy przekazywanych biedniejszym państwom członkowskim UE w celu wyrównania standardu życia w unijnym sojuszu.

Rada Unii Europejskiej będzie miała teraz czas do 19 grudnia na głosowanie w tej sprawie. Do wprowadzenia w życie zawieszenia funduszy wymagana jest większość kwalifikowana. Węgry łącznie mają do realizowania 27 kamieni milowych. Jeśli nie zostaną one pełnione, wówczas żadne środki nie zostaną przelane.

Szczegóły węgierskiego Krajowego Planu Odbudowy

Węgierski KPO zakłada m.in., że 48 proc. środków zostanie przeznaczonych na cele związane z klimatem, dzięki czemu Węgry uniezależnią się od Rosji w kontekście paliw kopalnych. Krajowy Plan Odbudowy Węgier ma także przyśpieszyć odejście tego kraju od węgla. Prawie 30 proc. zostanie z kolei przeznaczona na transformację cyfrową kraju, w tym poprawę edukacji i administracji publicznej.

Pieniądze dla Węgier. Unia ma zaakceptować KPO

