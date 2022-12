Wałęsa opowiedział o relacjach z dziećmi i żoną. „Jestem brutal, cham i traktor”

Lech Wałęsa był pierwszym gościem Doroty Wellman w nowym cyklu „Rozmowy Dzień Dobry TVN”. W wywiadzie sporo uwagi poświecono życiu prywatnemu byłego prezydenta. Polityk przyznał, że ceną za działalność polityczną jest utrata rodziny. – Byłem całkowicie oddany sprawom i nie warto było, bo straciłem normalne życie, straciłem rodzinę, nie było mnie, kiedy dorastały, nie było mnie, kiedy były problemy, bo ja się zająłem szczęściem świata – powiedział. Dodał też, że dzieci „mogą mieć do niego o to pretensje”, ale głośno o tym nie mówią.

Lech Wałęsa: Jestem brutal, cham i traktor

Pytany o kontakt z synami i córkami, Wałęsa stwierdził, że to mu „uciekło”. – Ja jestem inaczej ułożony, chyba nienormalny. Ja zawsze byłem samotny, sam rozwiązywałem problemy, sam grałem w szachy i warcaby, sam z sobą i z komputerem. Przez całe życie musiałem być taki i przez to możliwe, że zdziczałem. Nie żałuję, życie przeszło, patrzę do przodu. Nie mam tych ludzkich rzeczy, o których pani mówi i to mnie nie interesuje – powiedział. Dopytywany o „czułość” i „przytulenie”, stwierdził: „Jestem brutal, cham i traktor”.

„Żona bez przerwy ma pretensje”

Prowadząca rozmowę zapytała Wałęsę o jego relacje z żoną Danutą. – Bez Danuty trudno by było. My pasowaliśmy do siebie. Szczególnie pasowaliśmy w tym trudnym czasie gdy mieliśmy masę problemów rodzinnych i innych, to pasowaliśmy. Kiedy nam zeszły te problemy to teraz sami wymyślamy problemy, kłócimy się, bo nie ma tamtych problemów – stwierdził. – Ja nie umiem się kłócić, żona się ze mną kłóci. Bez przerwy ma pretensje. O to, że to nie tak postawiłem, że to rozlałem, że nie umyłem talerza – wyznał.

