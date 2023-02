Morawiecki uderza w Tuska. Przypomniał wizytę byłego premiera sprzed 15 lat

– Równo 15 lat temu, wkrótce po tym, jak Donald Tusk został premierem, doszło do zasadniczej zmiany, fundamentalnej zmiany w naszej polityce zagranicznej, w naszej polityce wschodniej w szczególności. Zmiany, którą dostrzegał i przed którą ostrzegał prezydent Lech Kaczyński, uważając ją za krótkowzroczną i naiwną. Zmiany, która doprowadziła do bardzo głębokich zmian w naszym otoczeniu geograficznym – powiedział w środę Mateusz Morawiecki w czasie oświadczenia wygłoszonego w Kancelarii Premiera

Mateusz Morawiecki uderza w Donalda Tuska

Szef rządu przypomniał, że 8 lutego 2008 roku Donald Tusk „był z wizytą u prezydenta Putina”. – Wtedy właśnie, równo 15 lat temu, powiedział, że Polska jest gotowa do odmrażania, poprawiania relacji rosyjsko-polskich. Ten zasadniczy zwrot został zauważony nie tylko przez Rosję, ale również przez naszych sojuszników. Konsekwencje tego zwrotu, jakie są, każdy widzi – wskazał.

Według premiera „w konsekwencji tamtej wizyty, doszło do przewartościowania bardzo wielu spraw i tragicznego rozwoju wydarzeń”. Morawiecki wyliczał, że m.in. podpisano długoterminowe umowy polsko-rosyjskie, zrezygnowano z budowy gazociągu Baltic Pipe, Amerykanie wycofali się z tarczy antyrakietowej, czy oddano śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej Rosjanom. W jego ocenie podstawowym błędem Tuska było „niezrozumienie że Rosja zawsze dąży do uzależnienia Polski”.

Premier apeluje do lidera PO: Musi odciąć się od swoich błędów

Morawiecki wystosował apel do Tuska. – Zwracam się z apelem do Donalda Tuska, aby odciął się od swoich błędów, które zaczęły się 15 lat temu równo podczas jego wizyty na Kremlu. Aby przyznał się do wielkiego błędu geopolitycznego, strategicznego, w który brnął, który realizował właściwie ku satysfakcji naszych zachodnich sąsiadów, którzy tworzyli sobie swoje ówczesne powiązania z Rosją. Wiemy dzisiaj jakim strategicznym błędem były te powiązania – stwierdził premier. – Dziś świat zachodni przyznaje rację rządowi PiS. Słyszę to praktycznie w każdym tygodniu – zaznaczył.

Morawiecki stwierdził, że „ważne jest żeby w szczególności dzisiaj, tuż przed wizytą naszego najważniejszego sojusznika w Polsce, przed rocznicą rosyjskiej agresji na Ukrainę, Donald Tusk zdecydowanie odciął się od swoich zasadniczych, fundamentalnych błędów”. – Liczę na to, że przewodniczący największej partii opozycyjnej musi odciąć się od swoich błędów, od swojej błędnej i obłędnej polityki – powiedział Morawiecki.

KPRM przypomina archiwalne wypowiedzi Tuska

Również w środę Kancelaria Premiera wypuściła spot, w którym pokazano przebitki ze spotkania Tuska i Putina w 2008 r. i przypomniano wypowiedzi ówczesnego premiera po spotkaniu z prezydentem Rosji. „Zwrot polskiej polityki zagranicznej wobec Kremla w roku 2008 był wielkim błędem Donalda Tuska. Nie pierwszym i nie ostatnim... Kolejne popełniał już w Brukseli. Polska zasługuje na prawdę! Odwagi panie Donald Tusk!” – napisał Morawiecki na Facebooku.

