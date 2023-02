Andrzej Duda opowiedział „zabawną” anegdotę. Uwagę zwróciła mimika prezydenta

Andrzej Duda wziął udział w otwarciu międzynarodowej konferencji z cyklu Europa Karpat pt. "Redefinicja łańcuchów logistycznych w świetle nowej polityki transportowej TEN–T. TEN–T, czyli transeuropejska sieć transportowa ma pomóc w zapewnieniu spójności inwestycji infrastrukturalnych w krajach należących do Unii Europejskiej.

Andrzej Duda o polityce transportowej UE

W swoim przemówieniu prezydent podkreślił, że o potrzebie budowy szybkich i dogodnych połączeń w naszej części Europy wielokrotnie mówił Lech Kaczyński. Jak dodał, prawdziwy rozwój polega na tym, że pieniądze są rozdzielane w takich proporcjach, by pozwalały na realizacje inwestycji w każdym miejscu kraju. – To samo dotyczy Europy – zaznaczył.

W ocenie głowy państwa sprawne linie drogowe i kolejowe to wymierne korzyści nie tylko w płaszczyźnie gospodarczej, handlowej, turystycznej czy czysto międzyludzkiej, by na przykład łatwiej można było dojechać do rodziny czy znajomych na drugim końcu kontynentu, ale także w sferze bezpieczeństwa.

– Widzimy dziś, jakie znaczenie ma szybka komunikacja, żebyśmy mogli z portów w Niemczech czy z portów w Szczecinie, Gdańsku lub Gdyni szybko dostarczyć czołgi i transportery opancerzone tam, gdzie one są potrzebne – dodał.

Andrzej Duda opowiedział anegdotę. Zabawna?

W wystąpieniu prezydenta nie zabrakło elementów humorystycznych. Andrzej Duda postanowił opowiedzieć uczestnikom konferencji o swojej niedawnej rozmowie z premierem Łotwy, który wyjechał z rodziną na narty. – Ostatnio rozmawiałem z premierem Łotwy, który rozpromieniony opowiadał mi o swoim wyjeździe rodzinnym – zaczął Andrzej Duda dodając, że politycy nie mają zbyt wiele czasu dla rodziny.

– Byłem bardzo dumny, bo powiedział, że przyjechali do nas do Białki Tatrzańskiej – opowiadał polityk. Następnie przyznał, że był niezwykle ciekawy, ile czasu premier Łotwy jechał z Rygi na południe Polski. – Pytam go, ile jechał. Mówi, że 11 godzin. Żona jego, która była akurat przy tym, mówi, że 13. O trzy za długo. Proszę państwa 1050 km, jeżeli będziemy mieli porządne drogi, powinno się przejechać ze średnią prędkością 100 km na godzinę – zakończył swój wywód Andrzej Duda.

Nagranie z Andrzejem Dudą hitem sieci

Nagranie z występem głowy państwa trafiło do sieci. Internauci zwrócili uwagę na niezwykle bogatą mimikę Andrzeja Dudy. Pojawiły się również porównania do Adama Glapińskiego, który podczas konferencji prasowych również lubi opowiadać anegdoty z własnego życia.

