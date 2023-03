Minuta ciszy w Sejmie po śmierci syna posłanki. „Niewyobrażalny dramat”

– Tragiczna śmierć kogoś bliskiego jest zawsze dramatem, a śmierć dziecka jest dramatem niewyobrażalnym. Dotknęło to syna naszej koleżanki, parlamentarzystki – powiedziała tuż po rozpoczęciu obrad Elżbieta Witek. Marszałek Sejmu zwróciła się do posłów z apelem o uczczenie minutą ciszy tragicznie zmarłego chłopca.

Ruch prokuratury po śmierci Mikołaja Filiksa

Magdalena Filiks sama poinformowała o śmierci swojego syna. „W dniu 17 lutego odszedł mój syn Mikołaj Filiks. Miki 8 marca skończyłby 16 lat” – przekazała w mediach społecznościowych. Postępowanie w sprawie śmierci nastolatka prowadzi Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. – W sprawie została przeprowadzona sekcja zwłok, czekamy na opinię lekarza medycyny sądowej. Badane są wszystkie okoliczności sprawy – wyjaśniła rzecznik Alicja Macugowska-Kyszka.

Według Wirtualnej Polski śledztwo jest prowadzone w kierunku artykułu 151 Kodeksu karnego, czyli „doprowadzenia do samobójstwa”. Zgodnie z nim kto „namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie”, podlega karze od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Śmierć syna posłanki

O sprawie chłopca stało się głośno za sprawą pracowników mediów rządowych. Kilka lat temu padł on ofiarą pedofila. Dziennikarze opublikowali dane, umożliwiające identyfikację skrzywdzonego. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski chce nałożyć kary na Radio Szczecin i TVP Info za „emisję treści umożliwiających identyfikację ofiar pedofila”. Wcześniej skargę w tej samej sprawie złożył Krzysztof Luft, członek rady programowej TVP.

