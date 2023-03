Morawiecki wbił Tuskowi szpilę. Opublikował grafikę i przypomniał cytat z „Misia”

Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych opublikował grafikę, która została przedzielona na dwie części. W obu przytoczono wypowiedzi Donalda Tuska – jedna z nich z 2019 roku, kolejna z 2023 roku. Brzmią następująco: „Spowalnianie odchodzenia od węgla to śmierć od smogu kolejnych tysięcy polskich dzieci” oraz „Chcemy wydobywać polski węgiel. W śląskich kopalniach będziemy wydobywać węgiel”. „Wiarygodność = 0 procent” – podsumowano.

Do tej grafiki Mateusz Morawiecki dodał krótki podpis. „Przypomniał mi się kultowy film Miś i słynny cytat: »Ten człowiek w życiu słowa prawdy nie powiedział!«” – napisał szef polskiego rządu na Twitterze.

Mateusz Morawiecki: Donald Tusk dołączył do milionów beneficjentów polityki rządu PiS

To już kolejna aktywność szefa polskiego rządu poświęcona liderowi Platformy Obywatelskiej w ostatnich dniach. Mateusz Morawiecki odniósł się do informacji „Faktu”, z których wynika, że Donald Tusk jest już oficjalnie emerytem. Były przewodniczący Rady Europejskiej miał skorzystać z przepisów, które dały mu możliwość wcześniejszej wypłaty euroemerytury. Z ustaleń wspomnianego źródła wynika, że świadczenie wynosi ok. 4,6 tys. euro miesięcznie, czyli w przeliczeniu ok. 21 tys. zł brutto.

– Prasa donosi, że Donald Tusk przeszedł na emeryturę. Zastanawiacie się, w jakim wieku zaczął ją pobierać? Tak, w wieku 65 lat. Wszystkim Polakom podniósł wiek emerytalny do 67 lat, a sam szybciutko skorzystał z tego, że PiS wyrzuciło do śmieci jego podwyżkę wieku emerytalnego. Donald Tusk dołączył do milionów beneficjentów polityki rządu PiS – powiedział Mateusz Morawiecki. – Może w ogóle dołączy do PiS? E, lepiej nie. Teraz widać jak na dłoni hipokryzję szefa PO. Porzucił zaszczytną funkcję premiera RP i wyjechał do Brukseli. A co zostawił Polakom? Wyższy wiek emerytalny i głodowe świadczenia – stwierdził premier.

