Wielki polityczny powrót. Jadwiga Emilewicz z nowymi stanowiskami

W poniedziałek 15 maja Jadwiga Emilewicz poinformowała o objęciu nowych stanowisk. „Zostałam powołana przez premiera Mateusza Morawieckiego na pełnomocnika rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszu i Polityki Regionalnej. Omówiłam z szefem resortu, ministrem Grzegorzem Pudą, plan działania. Dziękuję Panu Premierowi i Ministrowi za zaufanie” – napisała na Twitterze. Polityk dołączyła również kilka zdjęć z uroczystości, podczas której oficjalnie objęła nowe funkcje.

Jadwiga Emilewicz z nowymi funkcjami

Nieoficjalne informacje o tym, że polityk może zostać powołana na nowe stanowisko, pojawiały się w ubiegłym tygodniu. Z ustaleń tygodnika „Polityka” wynikało, że Jadwiga Emilewicz dostanie nominację na pełnomocnika rządu ds. pomocy polskim firmom, które funkcjonują poza granicami kraju, a konkretnie do jej zadań miało należeć zajmowanie się przedsiębiorcami, którzy dostaną kontrakty na odbudowę Ukrainy. – To ostateczny dowód na to, że Emilewicz gra w jednej drużynie z premierem i może liczyć na jego poparcie w wyborach do Sejmu. Będzie prawdopodobnie znów startować z naszych list z Poznania – powiedział jeden z informatorów.

W 2019 roku Jadwiga Emilewicz dostała się do Sejmu z poznańskiej listy Prawa i Sprawiedliwości. Większość wyborców kojarzy polityk z pracą w resortach związanych z gospodarką i współpracy z Jarosławem Gowinem. W latach 2015–2018 sprawowała funkcję podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. W 2019 roku została ministrem przedsiębiorczości i technologii w pierwszym rządzie Mateusza Morawieckiego.

W latach 2019–2020 stała na czele resortu rozwoju, a w 2020 roku została wicepremierem. W kwietniu 2020 roku drogi Emilewicz i Gowina rozeszły się. Polityk odeszła z Porozumienia i z rządu. Pozostała posłanką w klubie PiS.

