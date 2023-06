Kaczyński skomentował nowelizację Dudy. „Z tego się bardzo cieszymy”

Jarosław Kaczyński przebywał w sobotę w woj. podkarpackim, gdzie wizytował m.in. drogą Via Carpatia. Wraz z ministrem Andrzejem Adamczykiem i europosłem oraz szefem sztabu Tomaszem Porębą zainaugurowali Trasę Dotrzymanego Słowa, w ramach której politycy pokazują inwestycje infrastrukturalne.

Andrzej Duda chce nowelizacji. Kaczyński komentuje

W trakcie konferencji prasowej nie zabrakło jednak także innych tematów. Redakcja TVN24 zwróciła się z pytaniem o nowelizację ustawy ds. komisji badającej rosyjskie wpływy. Zgłoszona dzień wcześniej przez Andrzeja Dudę propozycja zmienia część głównych zasad jej działania. O ocenę tej propozycji poproszony został Jarosław Kaczyński.

– Prezydent jest głową państwa. Ma prawo decydować o różnych sprawach sam. Tę decyzję – jak sądzę – podjął po rozmowach ze swoimi współpracownikami – mówił Jarosław Kaczyński. – Istota tej ustawy, to była chęć ukazania społeczeństwu, jak było – faktów. Bo w Polsce ścierają się dwa sposoby myślenia o demokracji i o społeczeństwie. Ten pierwszy zakłada, żę dobry obywatel i społeczeństwo są dobrze poinformowani. Także o tych sprawach, o których ludzie władzy nie chcieliby informować. Przypomnijmy sobie sprawę lustracji (…) – mówił Kaczyński, podkreślając, że jego ugrupowanie chciało jawności – przeciwnicy nie.

Kaczyński: Wpływy rosyjskie w Polsce niewątpliwie są

– Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją podobną. Była prowadzona w Polsce polityka prorosyjska. Wpływy rosyjskie w Polsce były i niewątpliwie nadal są. I wszystko, co jest na te temat jakoś stwierdzone, co można stwierdzić w trakcie postępowania przed taką komisją, powinno być społeczeństwu znane – klarował Kaczyński. – A to, że to będzie dla niektórych być może nawet skrajnie niewygodne – to nie ma znaczenia. To jest właśnie sprawdzian demokracji – skwitował.

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że prezydent nie podważył słuszności powołania komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów. – Z tego się bardzo cieszymy – mówił. Dodał, że decyzję co do głosowania nad nowelizacją Andrzeja Dudy podejmie klub parlamentarny PiS. Czytaj też:

