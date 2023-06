Małgorzata Rozenek-Majdan wystartuje w najbliższych wyborach? Sensacyjny przeciek

Gdyby ten transfer rzeczywiście doszedł do skutku, byłby to prawdziwy hit na polskiej scenie politycznej. Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z najpopularniejszych celebrytek w naszym kraju. Jej poparcie dla konkretnej partii politycznej odbiłoby się potężnym echem, a co dopiero start w wyborach.

– Spodziewam się i przypuszczam, że wystartuje w wyborach do Sejmu – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Paweł Poncyliusz. Inny poseł PO, który poprosił o anonimowość, wypowiadał się o tych doniesieniach z jeszcze większą pewnością. – Potwierdzam, słyszałem o tym z poważnych źródeł – powiedział „SE”.

Śledzińska-Katarasińska chwali Rozenek-Majdan

O dotychczasowym politycznym zaangażowaniu gwiazdy TVN mówiła też Iwona Śledzińska-Katarasińska z Platformy Obywatelskiej. Żona Radosława Majdana miała ostatnio ściśle współpracować z PO, pracując nad obywatelskim projektem ustawy o propagowaniu metody zapłodnienia in vitro.

– Okazała się być pełnokrwistą działaczką, społecznicą. A do tego jest sympatyczną, lubianą i cenioną osobą – chwaliła aktywistkę Śledzińska-Katarasińska. Być może w ten sposób chciała też dodać odwagi przyszłej kandydatce na posłankę.

Rodzinne tradycje polityczne u Rozenek-Majdan

Małgorzata Rozenek-Majdan miała już pewną styczność z polityką. Jej ojciec Stanisław Kostrzewski przez wiele lat pełnił funkcje skarbnika Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei jej mąż Radosław Majdan pełnił funkcję radnego sejmiku zachodniopomorskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej.

O możliwej politycznej karierze gwiazdy pisano już szeroko w ubiegłego roku. W czerwcu 2022 r. w podcaście „Wprost Przeciwnie” ona sama wypowiadała się na ten temat. – Im jestem starsza, tym bardziej myślę o tym, żeby zaangażować się w politykę. Zaczyna mnie męczyć bezsilność – przyznała Małgorzata Rozenek-Majdan w rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską.

Celebrytka zastrzegła, że bierze udział w wielu projektach i jest to dla niej nieosiągalne czasowo. – Uważam, że polska polityka potrzebuje silnych kobiet i to takich, które wiedzą o czym mówią. Nie wiem, czy moje zaangażowanie dotyczyłoby wejścia w szeregi jakiejś partii, ale zdecydowanie uważam, że musimy kłaść większy nacisk na to, kto sprawuje mandat – podkreślała.

