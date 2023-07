Referendum razem z wyborami parlamentarnymi? Sejm podjął decyzję

W piątek w Sejmie przy pustych ławach odbyło się wysłuchanie sprawozdania komisji oraz dyskusja ws. nowelizacji ustawy o referendum ogólnokrajowym. To efekt zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego z połowy czerwca, kiedy prezes PiS wyraził sprzeciw wobec przymusowej relokacji migrantów. W poniedziałek 3 lipca Mateusz Morawiecki ogłosił, że referendum z jednym pytaniem będzie przeprowadzone tego samego dnia, co wybory parlamentarne 2023.

W tym celu posłowie Prawa i Sprawiedliwości zgłosili wniosek, który ma to umożliwić. Politycy rządzącego ugrupowania przekonywali, że zmiany są techniczne. Chodzi m.in. o to, że referendum przeprowadza się od godz. 6 do 22, a wybory od 7 do 21. Projekt PiS zakłada, że referendum odbyłoby się w tym samym czasie, co wybory. Kolejną kwestią jest to, że w referendum można głosować jedynie osobiście, a nie przez pełnomocnika lub korespondencyjnie.

Nowelizacja ustawy o referendum ogólnokrajowym

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że zmiany wpłyną na obniżenie kosztów przeprowadzenia referendum. Podczas debaty PiS dodało, że zmiany powinny wpłynąć również na frekwencję ws. referendum. Koalicja Obywatelska i Polska 2050 złożyły wniosek o odrzucenie projektu w drugim czytaniu. KO przekonywała, że jest to projekt polityczny. PSL zapowiedziało, że będzie głosowało przeciwko projektowi.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata chciała, aby mimo wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości głosowano nad wnioskiem bez odsyłania go do komisji. Jeden z posłów zgłosił jednak sprzeciw. W bloku głosowań głosowano nad przyjęciem wniosku o nieodsyłanie projektu do komisji. Za było 236 posłów, a przeciw 208. Siedmiu polityków się wstrzymało.

Nowelizacja ustawy o referendum. Sejm podjął decyzję

Odrzucenia ustawy w całości chciało 209 parlamentarzystów, a 242 było przeciw. Jedna osoba się wstrzymała. Z kolei tuż przed głosowaniem nad całością projektu pojawiły się drobne problemy z urządzeniami do głosowania. Ostatecznie udało się je pokonać po krótkiej chwili. Za głosowało 243 posłów, 209 było przeciw, a jeden poseł się wstrzymał.

