Bezcenna rada od Andrzeja Dudy. „Ja też mam pół miliona złotych kredytu”

Andrzej Duda nie ukrywa, że jest miłośnikiem sportu. W zimę prezydent chętnie oddaje się białemu szaleństwu na nartach, natomiast latem paparazzi wielokrotnie przyłapywali głowę państwa na korzystaniu z uroków jazdy na skuterze wodnym. Jak się jednak okazuje, Andrzej Duda postanowił spróbować swoich sił także w innych dyscyplinach.

Na prywatnym profilu głowy państwa na Instagramie pojawiło się zdjęcie prezydenta w biegowej stylizacji. „Trochę ruchu rano? Polecam każdemu! Nie trzeba dużo” – zachęcał Andrzej Duda dodając do wpisu m.in. hasztag „biegam, bo lubię”.

Andrzej Duda odpowiedział internautce. Wspomniał o kredycie

Pod postem zaroiło się od komentarzy. „Fajnie fajnie tak spokojnie sobie żyć, nie mieć dużej raty kredytu, gdzie wzięło się ponad 300 tysięcy a trzeba oddać ponad milion. Gdybym miała – jak pan -zero długów, też byłabym taka uśmiechnięta w każdej sferze swojego życia” – napisała pod fotografią prezydenta jedna z internautek.

Ten komentarz do tego stopnia przykuł uwagę Andrzeja Dudy, że postanowił na niego odpowiedzieć. „Może i fajnie bez kredytu, ale niestety od czterech lat mam prawie pół miliona złotych kredytu hipotecznego i spłacam co miesiąc” – stwierdził prezydent. „Wiem, co to znaczy rata, zapewniam” – dodał. W dalszej części wpisu głowa państwa odniosła się do swojej sportowej pasji i podkreśliła, że „niezmiennie poleca aktywność sportową, ponieważ w rozsądnej dawce jest dobra dla zdrowia i często poprawia nastrój”.

