Rządy PiS-u na osi czasu. Morawiecki: Jeszcze więcej wyzwań przed nami

W niedzielę na Facebooku premiera Mateusza Morawieckiego zamieszczona została grafika podsumowująca ostatnie osiem lat pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Na osi czasu pokazane zostały kamienie milowe, wyznaczane przez realizację kolejnych obietnic czy wprowadzanie programów socjalnych.

500+ i obniżka wieku emerytalnego

Grafika przypomina, że rządu Prawa i Sprawiedliwości zostały zapoczątkowane zwycięstwem Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich w maju 2015 roku. Po nim nastąpiły wybory parlamentarne wygrane przez Zjednoczoną Prawicę. Realizacja programu PiS rozpoczęła się za czasów premierostwa Beaty Szydło. Wtedy w życie weszły kluczowe postulaty: wprowadzone zostały świadczenie 500+ i obniżony został wiek emerytalny.

Zrealizowany został program bezpłatnych leków dla seniorów i podwyższona została kwota wolna od podatku. Równocześnie cały czas rosła płaca minimalna. Działy się też ważne wydarzenia w polityce międzynarodowej: w Polsce zorganizowany został pierwszy szczyt NATO, a w naszym kraju na stałe zaczęli stacjonować sojusznicy z Paktu Północnoatlantyckiego. Ważnym krokiem dla obronności Polski było utworzenie w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. W wyniku reformy systemu edukacji zlikwidowano gimnazja.

Rządy Mateusza Morawieckiego i walka z światowymi kryzysami

W listopadzie 2017 roku zaprzysiężony został rząd Mateusza Morawieckiego. W kolejnych miesiącach dalej wzrastała praca minimalna, a program 500+ przeszedł ważną zmianę: został rozszerzony na każde dziecko. Kolejnym wsparciem dla rodziny był program Mama 4+ i minimalna emerytura, które zaczęły obowiązywać w marcu 2019 roku. W sierpniu tego samego roku został zniesiony podatek dochodowy dla osób poniżej 26 roku życia, a w październiku seniorzy otrzymali dodatkowe 500 zł do emerytur. To było preludium przed wprowadzeniem w styczniu 2020 roku 13. emerytury.

Kolejne miesiące naznaczył wybuch pandemii Covid-19. W reakcji na ten światowy kryzys rząd zaangażował się w pomoc dla przedsiębiorców. W latach 2020-2021 wprowadzonych zostało 10 tarcz finansowych i antykryzysowych. Zaczął obowiązywać bon turystyczny. W trakcie podwyższona została do 30 tys. złotych kwota wolna od podatku, a próg dochodowy do 120 tys. Złotych. Na początku 2022 roku rząd obniżył VAT na żywność, nawozy i gaz do 0 proc., na ciepło do 5 proc., a na paliwo do 8 proc. Zamrożone zostały taryfy na gaz.

W lutym 2022 roku przyszedł kolejny wielki kryzys: wojna w Ukrainie. W odpowiedzi na nieusprawiedliwioną agresję Rosji, rząd wprowadził embargo na węgiel, a żeby ustabilizować sytuację na rynku, w sierpniu Polacy otrzymali dodatek węglowy. W lipcu 2022 można było skorzystać z wakacji kredytowych, a podatek PIT został obniżony z 17 na 12 proc. W tym samym czasie doszło do fuzji Orlenu z Lotosem i restrukturyzacji PKP. Jesienią zamrożone zostały ceny prądu dla gospodarstw domowych w 2023 roku.

Zmiany w kluczowym programie

W 2023 roku bezrobocie w Polsce osiągnęło najniższy historycznie poziom: 5 proc. Po oficjalnym zakończeniu pandemii Covid-19 zniesione zostały pozostałe ograniczenia. W reakcji na kryzys energetyczny wywołany przez działania Władimira Putina, rząd podjął uchwałę o budowie pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, a w listopadzie podpisano umowę na jej budowę. W trakcie słynne 500+ zostało zwaloryzowane do 800+, a emeryci dostali 14-tkę.

Na grafice pokazano też inwestycje infrastrukturalne, takie jak otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej czy tunelu w Świnoujściu.

