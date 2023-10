Co to jest Zgromadzenie Narodowe i kiedy się je zwołuje?

Zgromadzenie Narodowe to organ konstytucyjny, który zwoływany jest przez Marszałek Sejmu na wniosek złożony przez prezydenta RP. Andrzej Duda złożył właśnie wniosek do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek o zwołanie Zgromadzenia Narodowego na piątek 27 października.

Co to jest Zgromadzenie Narodowe?

Zgromadzenie Narodowe to organ konstytucyjny składający się z posłów i senatorów. Wspólne obrady Sejmu i Senatu zwane są Zgromadzeniem Narodowym. Prawo do zwołania Zgromadzenia ma prezydent RP, który powinien złożyć odpowiedni wniosek do Marszałka Sejmu. Prezydent może to zrobić w szczególnych sytuacjach, które określa Konstytucja RP.

Kiedy zwołuje się Zgromadzenie Narodowe?

Zgromadzenie Narodowe zwołuje się w następujących sytuacjach:

odebranie przysięgi nowo wybranego prezydenta

impeachment prezydenta

orędzie prezydenta (które nie jest przedmiotem debaty posłów i senatorów)

Jak wyglądają obrady Zgromadzenia Narodowego?

W czasie obrad Zgromadzenia Narodowego posłowie i senatorowie są sobie równi. Nie jest to typowe wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu, nie ma ono również konkretnego harmonogramu. Zgromadzenie Narodowe powinno uchwalić swój regulamin. W praktyce obrady Zgromadzenia Narodowego sprowadzają się do odebrania przysięgi od prezydenta lub wysłuchania jego orędzia.

Dlaczego Andrzej Duda zwołał Zgromadzenie Narodowe?

Prezydent Andrzej Duda najprawdopodobniej zwołał Zgromadzenie Narodowe, by wygłosić orędzie. Ma ono związek ze zbliżającą się rocznicą wstąpienia Polski do NATO. Jak poinformował Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot, Andrzej Duda ma przedstawić kontekst polskiej obecności w NATO.

"Zbliża się rocznica wstąpienia Polski do NATO. Pan Prezydent bardzo wyraźnie powiedział, że to, iż Polska jest w tym momencie bezpieczna, wynika oczywiście również z własnej siły, ale przede wszystkim wynika z tego, że Polska jest członkiem wielkiego sojuszu, który ma potężną siłę obronną aż do broni nuklearnej" – wyjaśnił minister Szrot.

Kiedy było ostatnie Zgromadzenie Narodowe?

Ostatni raz Zgromadzenie Narodowe zebrało się 6 sierpnia 2020 roku, by odebrać przysięgę od nowo wybranego prezydenta RP Andrzeja Dudy.

