Kosiniak-Kamysz i Hołownia już po spotkaniu z Dudą. O to pytał ich prezydent

– Jesteśmy w stanie wyłonić większość parlamentarną, prezydia Sejmu i Senatu oraz powołać premiera. Zapewniliśmy prezydenta, że to jest nasze stabilne stanowisko i jesteśmy zdeterminowani, żeby uczynić to jak najszybciej. Pan prezydent nie podjął jeszcze decyzji w sprawie wskazania kandydata na premiera – mówił po spotkaniu z Andrzejem Dudą Władysław Kosiniak-Kamysz.

Koniec kolejnego spotkania w Pałacu Prezydenckim. Władysław Kosiniak-Kamysz: Wciąż jest szansa

Lider PSL podkreślił, że brak pewności głowy państwa co do tego, komu powierzyć misję tworzenia rządu „jest bardzo ważny, bo jest wciąż ta szansa, żeby ten proces przekazywania władzy odbył się sprawnie, bez zbędnej zwłoki i czekania na kolejne kroki konstytucyjne, które są bardzo precyzyjnie opisane”. – Wierzymy głęboko, że stanie się to wcześniej, a nie później – dodał Kosiniak-Kamysz. Szef ludowców wyraził nadzieję, że „większość parlamentarna będzie mogła zacząć realizację programu”.

– Prezydent jasno dał do zrozumienia, że zwoła pierwsze posiedzenie nowego Sejmu prawdopodobnie w ostatnim momencie. Użył frazy, że nie chce skracać kadencji tego Sejmu. Zapewnił nas kilkukrotnie, że nie podjął jeszcze decyzji ws. nominowania danej osoby na premiera w pierwszym kroku i rozważa w tej chwili różne opcje. Po przebiegu tej rozmowy wierzymy w deklaracje pana prezydenta – mówił Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia o rozmowie z Andrzejem Dudą. Te tematy poruszono

Lider Polski 2050 ujawnił z kolei, że poruszono również kwestie bezpieczeństwa, energetyki oraz pozycji Polski w Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej. – Byliśmy szczegółowo pytani o plany naszego ugrupowania i przyszłej koalicji w tych obszarach. Myślę, że to była dobra rozmowa pokazujące ze strony pana prezydenta i taka deklaracja padła – wolę współpracy i rozmowy o wszystkich rzeczach, które będą dotyczyły Polski z przyszłym rządem – kontynuował Hołownia.

– Jesteśmy optymistami, że nie będzie ze strony urzędu prezydenta jakiejś obstrukcji, prób grania na siebie. To była odpowiedzialna pozycja, którą pan prezydent dzisiaj zajął. Oczywiście życie zweryfikuje deklaracje słowne, natomiast mamy dobry fundament, żeby dalej myśleć o tym, że zmiana, która dokona się w Polsce, będzie zmianą bezpieczną – zakończył Hołownia.

