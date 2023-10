Kukiz po rozmowie z prezydentem Dudą. Zdradził, czego dotyczyła

Paweł Kukiz w ostatnich wyborach parlamentarnych dostał się do Sejmu z listy PiS-u, choć nie należy do tej partii. Nie wiadomo też, w jakim klubie parlamentarnym będzie zasiadał. – Zobaczymy. Zależy to od wielu rzeczy. Muszę spotkać się ze swoimi współkoalicjantami, z którymi razem startowałem i porozmawiać o różnych scenariuszach, o taktyce – mówił ostatnio w Radiu ZET.

Kukiz był także gościem Studia PAP, gdzie został zapytany o to, jak widzi swoje działania w ewentualnej opozycji. Zaczął od tego, że nie jest mu blisko do tych, którzy „pluli” na niego przez dwie kadencje, posługując się do tego "swoimi mediami, tak zwanymi wolnymi„.

Dodał, że „od tych opluwaczy” będzie domagał się realizacji obietnic, które padły jeszcze w latach 2004-2005, czyli jednomandatowych okręgach wyborczych, zniesienia immunitetów posłów, senatorów oraz wprowadzeniu obligatoryjnego obywatelskiego referendum po zebraniu miliona podpisów. Kukiz powiedział, że Platforma Obywatelska „wielokrotnie miała te postulaty w programach”.

Kukiz o głosowaniu nad postulatami PO. „Mają możliwość”

Polityk stwierdził, że skoro PiS ma wpisane te postulaty do swojego programu, a „Platforma się powoływała często na to, że oni bardzo by chcieli te postulaty wprowadzić, ale nie mają większości konstytucyjnej”, to teraz jest ku temu możliwość.

– W tej chwili mają większość konstytucyjną, bo (...) 194 posłów z PiS-u i 157 z Platformy daje więcej niż większość konstytucyjną. Także bądźcie czujni, już przyszykujcie koledzy z Platformy ustawy, które zmienią ordynację wyborczą, zniosą immunitety poselskie i senatorskie oraz wprowadzą prawdziwie obywatelskie referendum – zwrócił się do nich.

Dodał, że rozmawiał po wyborach z prezydentem Andrzejem Dudą. – Mam bardzo dobre relacje z Pałacem od samego początku, od 2015 roku i spotkaliśmy się, na takiej rozmowie, powiedziałbym prywatno-politycznej – mówił. Dodał, że podjęte tematy były bardzo ogólne i „w trosce o Polsce”.

