Sejm zajmie się ustawą o refundacji in vitro. Gdzie oglądać transmisję?

Po burzliwym wtorkowym posiedzieniu, na którym wybrani zostali członkowie ważnych komisji i Trybunału Stanu, w środę posłowie ponownie spotykają się przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. W środę czeka nas pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Obrady planowane są w godzinach 11-13:30. Transmisję można śledzić na stronie internetowej Sejmu i na kanale na YouTube.

Sejm zajmie się w pierwszej kolejności in vitro

Pod wspomnianym projektem ustawy kryje się dofinansowanie metody zapłodnienia in vitro z budżetu państwa. Projekt wpłynął do Sejmu 23 marca 2023 r. Skierowano go do I czytania na posiedzeniu Sejmu 20 listopada.„Jedną z pierwszych decyzji rządu PiS było zlikwidowanie dofinansowania programu in vitro. Zmienimy to już w najbliższą środę i przywrócimy szansę na szczęście tysiącom polskich rodzin!” – zapowiadał Władysław Kosiniak-Kamysz w mediach społecznościowych.

Projekt dotyczący in vitro ma poparcie wszystkich czterech ugrupowań, które najprawdopodobniej utworzą przyszły rząd. – Projekt, na którym nam bardzo zależy, to jest projekt dotyczący in vitro. To jest wspólny projekt wszystkich środowisk politycznych, tworzących dzisiejszą większość parlamentarną. Uważam, i tak też rozmawialiśmy, żeby to był jeden z pierwszych projektów przyjętych w tej kadencji – mówił wcześniej dla RMF FM lider ludowców.

O co chodzi w ustawie o in vitro?

Inicjatywa „Tak dla in vitro” to projekt, pod którym zebrano około pół miliona podpisów. Jedną z jego twarzy jest Małgorzata Rozenek-Majdan. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje obligatoryjne przygotowanie, wdrożenie i finansowanie przez ministra zdrowia procedury zapłodnienia pozaustrojowego n vitro. Co roku z budżetu państwa na finansowanie in vitro ma być przeznaczane 500 mln zł.

In vitro finansowane przez państwo. Rafał Bochenek zagłosuje za

