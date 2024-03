Duda zmieni zdanie ws. tabletki „dzień po”? Posłanki Lewicy w Pałacu Prezydenckim

Pałac Prezydencki odwiedziły przedstawicielki Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy: Paulina Matysiak, Wanda Nowicka, Joanna Scheuring–Wielgus, Marcelina Zawisza oraz Anna Maria Żukowska.

Co, jeśli prezydent podpisze ustawę? „Decyzja ustawi nas w szeregu państw cywilizowanych”

Rozmowy dotyczyły planowanych zmian dot. prawa farmaceutycznego. Andrzej Duda spotkał się z posłankami, by porozmawiać o dostępie do specjalnego rodzaju awaryjnych tabletek antykoncepcyjnych, dostępnych bez recepty – dla osób od 15 roku życia. Nowelizacja ustawy została na początku marca zaakceptowana przez Senat. Na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim obecna była też m.in. prezydencka ministra Małgorzata Paprocka.

– Przedstawiłyśmy panu prezydentowi wszelkie możliwe argumenty – natury medycznej, natury społecznej, natury politycznej. Mam nadzieję, że pan prezydent wszystkie te argumenty zbierze, ułoży w swojej głowie, na spokojnie, przemyśli – tak nam zadeklarował. Powiedział, że jeszcze jest moment na to, żeby tę decyzję podjął, ma czas do jutra. Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie spotkaniem, które rzeczywiście wpłynie na decyzję pana prezydenta w sposób pozytywny, w sposób oczekiwany przez polskie dziewczyny, kobiety – zaznaczyła Anna Maria Żukowska.

Co, jeśli Duda faktycznie podpisze ustawę? – Taka decyzja ustawi nas w szeregu większości państw cywilizowanych, bo w tej chwili ta „pigułka po” jest na receptę w Unii Europejskiej tylko w Polsce i na Węgrzech – mam nadzieję, że to się zmieni. Liczymy, że jest na to przestrzeń – dodała.

Zawisza: Przekazałyśmy prezydentowi potężną dawkę wiedzy

– Część spotkania przeznaczyłyśmy, aby wytłumaczyć, dlaczego ta tabletka jest potrzebna szybko, jakie są, ws. „tabletki po” regulacje, w Europie, oraz przedstawiłyśmy raport o dopuszczeniu ellaOne [tabletka z octanem uliprystalu, który działa na aktywność progesteronu, opóźniając owulację – red.] na terenie UE, jakie są wskazania/przeciwskazania i skutki uboczne. Jaki tabletka ma wpływ na zdrowie kobiet. To, co jest dla nas najważniejsze, to merytoryczna rozmowa, przekazanie wszelkich informacji, by pan prezydent miał pełną pulę informacji – nie tylko z prawej strony, ale też ze strony naukowej. (...) Podczas procedowania tego projektu na Komisji Zdrowia padały informacje, które były nieprawdziwe. (...) Przekazałyśmy prezydentowi potężną dawkę wiedzy – Marcelina Zawisza. Warto dodać, że spotkanie posłanki oceniają jako dość długie – trwało ok. 1,5 godz.

Jak podkreśliła posłanka, to, co jest najważniejsze dla Lewicy, to „zmiana prawa”. Warto dodać, że według ustawy „tabletka po” miałaby być dostępna dla osób powyżej 15 roku życia. Warto dodać, że w marcu prezydent poinformował, iż nie zamierza podpisać ustawy, stwierdzając, że dostępność produktu farmaceutycznego bez recepty zdecydowana „przesada”. Na początku marca Senat przyjął nowelizację ustawy.

Według sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazeta Prawna” przeprowadzonego metodą CATI/CAWI na próbie 1000 osób w dniach 8-10 marca aż 50,5 proc. respondentów stwierdziło, że prezydent powinien podpisać ustawę.

