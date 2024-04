Europosłowie przyjęli rezolucję. Wzywa Polskę i Maltę do zmiany przepisów

„Właśnie Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. włączenia prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych UE! To bardzo ważny głos w debacie, która w tej chwili dzieje się w Sejmie. PE wzywa Polskę do przyjęcia dekryminalizacji aborcji. Lepszego momentu nie będzie. Do przodu!” – poinformował w mediach społecznościowych jeden z liderów Lewicy Robert Biedroń.

Jak czytamy w komunikacie „posłowie wzywają Radę do dodania opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz prawa do bezpiecznej i legalnej aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej”. Głosowanie ws. rezolucji miało miejsce w czwartek. „Za” było 336 europarlamentarzystów, 163 przeciw, a 39 się wstrzymało.

PE przyjął rezolucję ws. włączenia prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych UE

To nie pierwszy raz, kiedy europosłowie domagają się wpisania prawa do aborcji w Karcie Praw Podstawowych UE. Politycy potępili regres ws. praw kobiet oraz wszelkie próby ograniczenia lub zniesienia istniejącej ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz równości płci, które mają miejsce na całym świecie, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Celem jest zmiana brzmienia artykułu 3. Karty Praw Podstawowych UE o prawie człowieka do integralności. Ma on stwierdzać, że „każdy ma prawo do autonomii cielesnej, do bezpłatnego, świadomego, pełnego i powszechnego dostępu do zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz do wszystkich związanych z nim usług opieki zdrowotnej bez dyskryminacji, w tym dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji”.

Artykuł 3. do zmiany?

Obecnie art. 3. brzmi: „1. Każdy ma prawo do poszanowania jego integralności fizycznej i psychicznej. 2. W dziedzinach medycyny i biologii muszą być szanowane w szczególności: a) swobodna i świadoma zgoda osoby zainteresowanej, wyrażona zgodnie z procedurami określonymi przez ustawę; b) zakaz praktyk eugenicznych, w szczególności tych, których celem jest selekcja osób; c) zakaz wykorzystywania ciała ludzkiego i jego poszczególnych części jako źródła zysku; d) zakaz reprodukcyjnego klonowania istot ludzkich”.

Tekst wzywa państwa unijne do pełnej depenalizacji aborcji zgodnie z wytycznymi WHO z 2022 r. oraz do usunięcia i zwalczania przeszkód w aborcji, wzywając Polskę i Maltę do uchylenia przepisów i innych środków, które zakazują i ograniczają aborcję. Europarlamentarzyści potępili m.in. fakt, że w niektórych państwach członkowskich lekarze odmawiają przeprowadzenia aborcji na podstawie klauzuli sumienia, w tym często w przypadkach, w których ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety.

