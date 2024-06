PiS kpi z zapowiedzi Tuska ws. CPK. Internauci nie zostawili suchej nitki

– Ten projekt ma być trójskokiem w nowoczesność – zapowiedział podczas środowej konferencji prasowej Donald Tusk. – Przygotowujemy model, który nie będzie krzywdą dla nikogo, kto będzie wywłaszczony. Radykalnie zmniejszy się potrzeba wywłaszczeń. Nie będziemy budowali iluzji – tłumaczył premier.

Najradykalniejsza zmiana, która może nastąpić, to zmiana nazwy. Najpewniej całość nie będzie się nazywać CPK, czyli Centralnym Portem Komunikacyjnym. – Ktoś słusznie zauważył, że ten skrót należałoby odczytać jako może trochę złośliwie i trywialnie, jako Centralne Przewalanie Kasy i niestety trochę tak było – mówił Donald Tusk.

Prawo i Sprawiedliwość nie zrozumiało słów premiera?

Zdaje się jednak, że informacje, że inwestycja będzie kontynuowana, nie dotarły do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Wraz z konferencją premiera partia zaczęła publikować ośmieszające go grafiki, które wprowadzają narrację o anulowaniu całości projektu.

Cała seria grafik opiera się na wklejaniu twarzy Donalda Tuska na przeróżne postacie i zamieszczanie przy nich podpisów. Przykładowo: „Gdyby Donald Tusk był Krzysztofem Kolumbem, to zawróciłby jedną milę morską przed Ameryką”. Lub: „Gdyby Donald Tusk poszedł do fryzjera, po ścięciu włosów powiedziałby, że jednak woli trochę dłużej”.

Przy wszystkich grafikach dodany jest podpis nawiązujący bezpośrednio do CPK. „Donald Tusk nigdy nie jest pewny tego, co mówi. Z CPK jest tak samo” – pisze przy jednej z nich Prawo i Sprawiedliwość. „Wszystkim nam byłoby lżej, gdyby Donald Tusk choć raz podjął ostateczną decyzję. Tak samo jest z CPK” – komentuje przy drugiej.

Komentarze nie pozostawiają złudzeń

Internauci nie zostawiają na partii suchej nitki. „Nieudolny trolling. Tyle wam zostało” – pisze jeden z komentujących. „Wszystko, co PiS ma do zaoferowania swoim wyborcom, to Donald Tusk” – stwierdza inny.

To jednak nie są najostrzejsze komentarze. Wiele z nich jest o wiele bardziej wymowna. „Nie jestem ani za jednymi i drugimi, ale to jest gorsze niż żarty z papieża, po kiego grzyba tyle w was hejtu? Zacznijcie robić politykę, a nie g**no w stylu psychola z kampera” – piszą komentujący.

