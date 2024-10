Patryk Jaki kpił z Trzaskowskiego. Internauci odpowiedzieli z siłą

Patryk Jaki za pośrednictwem platformy X podzielił się z internautami swoimi popisami aktorskimi. Były wiceminister sprawiedliwości udawał architekta, który proponuje władzom Warszawy kolejny projekt budynku.

Patryk Jaki próbował zakpić z Trzaskowskiego

– Halo, czy z prezydentem Trzaskowskim można? – zaczął scenkę Patryk Jaki. – Dzień dobry panie prezydencie. Ja przygotowałem dla pana projekt muzeum w centrum Warszawy. Tak, tak, piękny. Czy jest nowoczesny? Moim zdaniem to jak nic nowoczesny. Przypomina taki no, można powiedzieć – biały kontener – kpił polityk PiS.

– Ile za niego chcę? No wie pan, tak patrząc na nowoczesność tego projektu, to powiem z miliard bez kozery. To dużo? No dobra, niech będzie 700 milionów. Zgoda? Zgoda! To projekt przyślę pocztą. Dziękuję, do widzenia! – mówił dalej Jaki.

Jaki chciał pożartować z Trzaskowskiego. Śmiano się z niego

Prawdopodobnie polityk spodziewał się dalszych drwin i memów z prezydenta Warszawy. Internauci jednak zaskoczyli. Pokazali mu wnętrze ocenianego budynku i kazali „nie oceniać książki po okładce”.

Przypomnieli też inwestycje w architekturę za czasów PiS-u. Pokazali rdzewiejące ławeczki patriotyczne i „ścieżkę zdrowia” dla funkcjonariuszy służby więziennej za 370 tys. zł. Wspomnieli o przekopie przez Mierzeję Wiślaną.

„Klasyczny przykład agonii politycznej w wykonaniu wybitnego znawcy tematów teologiczno penitencjarnych” – podsumował grę aktorską europosła jeden z internautów. „Znasz ty się na sztuce nowoczesnej jak na wszystkim innym” – dodawał kolejny.

