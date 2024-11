Komunikat CIR: Premier Tusk przeszedł zabieg medyczny

W niedzielę po południu CIR opublikowało komunikat. „Zawiadamiamy, że premier przeszedł planowy zabieg medyczny” – czytamy.

Jak dodano, „wróci do pełnienia obowiązków służbowych w najbliższą środę”.

Tusk przeszedł zabieg

CIR nie wskazało, o jaki konkretnie zabieg chodzi, ale z podanej informacji można wyciągnąć wniosek, że obyło się bez żadnych komplikacji, a premier powraca właśnie do pełni sił. Z komunikatu dowiadujemy się przecież, że już za kilka dni Tusk powróci do pełnienia obowiązków (konkretnie 13 listopada). Internauci, którzy w komentarzach życzyli zdrowia szefowi rządu, zauważyli jednak, że ominie go Narodowe Święto Niepodległości.

11 listopada w uroczystościach NŚN uczestniczył będzie natomiast od samego rana prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą. Dzień rozpocznie od złożenia wieńców przed ponikami Ojców Niepodległości.

Jak natomiast przypomina TVP Info, szef rządu wrócił przedwczoraj z Budapesztu. W stolicy Węgier, między 7 a 8 listopada, uczestniczył w spotkaniu m.in. Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

