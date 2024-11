Zapadła kluczowa decyzja ws. kandydatury Nawrockiego. „Niczego innego nie trzeba”

Choć wyborczy start Karola Nawrockiego został ogłoszony już przed tygodniem w Krakowie, decyzja Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości – organu, w którego skład wchodzą posłowie, europosłowie, szefowie okręgów i ponad setka delegatów partii – była konieczna, aby szef Instytutu Pamięci Narodowej oficjalnie otrzymał poparcie ugrupowania w przyszłorocznych wyborach.

Karol Nawrocki: Od wielu lat służę Polsce

Zanim przeprowadzone miało zostać głosowanie, Karol Nawrocki próbował przekonać do swojej kandydatury członków rady. – Polska to jest wielka sprawa, dlatego ją kocham i jej służę – mówił do zgromadzonych.

– Od wielu lat służę Polsce, pielęgnując Polską pamięć narodową, dzieląc się wspólnymi wartościami, wspólnymi dla nas wszystkich wartościami na wszystkich szerokościach geograficznych w innych państwach i na innych kontynentach – usłyszeli zgromadzeni politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Karol Nawrocki zapowiedział m.in., że zamierza „zakończyć wojnę polsko-polską”. – Nic mnie nie złamie, drodzy państwo, ale nie jestem gotowy do tego, aby do walki przystąpić bez waszego poparcia, bez waszego doświadczenia, bez waszego poświęcenia i zaufania, że wszyscy wspólnie możemy wygrać – mówił.

Jarosław Kaczyński nie potrzebował głosowania

Po Karolu Nawrockim na podeście pojawił się Jarosław Kaczyński. – Szanowni Państwo, ja chcę w tej chwili zapytać, chociaż właściwie usłyszałem już tą odpowiedź, czy Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości popiera kandydaturę pana prezesa – pytał prezes partii.

Głosowanie nie było jednak konieczne. Na sali rozległy się krzyki: „Popieramy, popieramy!”. – Niczego innego nie trzeba. Uważam, że uchwała została podjęta – stwierdził Jarosław Kaczyński, a tłum krzyczał: „Karol, Karol, Karol!”.

Czytaj też:

Wulgarny post o Krystynie Jandzie na profilu PiS. „Przeżywa dramat”Czytaj też:

Dariusz Joński: Nawrocki zapraszał do siebie szefa gangu stręczycieli