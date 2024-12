Chce powalczyć z Trzaskowskim, i Nawrockim. Nowy kandydat w wyborach

„Poprzednia władza była fatalna, nowa rozczarowuje. Polskie społeczeństwo potrzebuje wysokiej jakości usług publicznych, sprawnej, dobrze opłacanej administracji, transparentnych procedur. Dlatego jako lider Związkowej Alternatywy postanowiłem wystartować w wyborach prezydenckich” – czytamy we wpisie Piotra Szumlewicz.

Piotr Szumlewicz chce walczyć o prezydenturę

Przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa startuje z poparciem związku, który w oficjalnym komunikacie pisze: „Kandydaci największych partii omijają tematy kluczowe dla jakości życia, nie mają konstruktywnych pomysłów, licytują się w chaotycznym rozdawaniu pieniędzy, a nie wiedzą jak rozwiązać najważniejsze problemy obywateli”.

Wśród problemów, które głównych kwestii, które podnoszone są przez Związkową Alternatywę w ogłoszeniu pojawia się m.in. poprawa funkcjonowania ochrony zdrowia, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie wysokiej jakości posiłków w szkołach. Dalej czytamy także o aktywizacji zawodowej społeczeństwa, rozwinięciu transportu publicznego i czystym środowisku.

„Zamiast rozdawania pieniędzy wybranym grupom nacisku państwo powinno zadbać o wysokiej jakości usługi publiczne” – pisze Związkowa Alternatywa.

Związkowa Alternatywa uderza w „czołowych polityków”

Zdaniem związku „czołowi politycy wiele mówią o bezpieczeństwie, ale bezpieczeństwo to nie tylko czołgi i wojsko”. „Bezpieczeństwo to dobrze funkcjonujące państwo, do którego obywatele mają zaufanie” – czytamy.

„Trudno u zaufanie do państwa, gdy rośnie skala wakatów, a na kluczowych stanowiskach są zatrudniani nominaci partyjni. Dlatego największym wyzwaniem najbliższych lat jest odbudowa zaufania do państwa i poprawa jakości usług publicznych. Ten cel przyświeca naszej działalności od lat i stanowi podstawę naszego programu. Dlatego nasz lider, Piotr Szumlewicz postanowił wystartować w wyborach prezydenckich” – pisze związek.

Oficjalna kampania jeszcze nie ruszyła

Informacja o tym, kiedy odbędą się przyszłoroczne wybory, przekazana zostanie przez Szymona Hołownie 8 stycznia, a ich oficjalne zarządzenie nastąpi z powodów formalnych tydzień później. Najprawdopodobniejszą możliwą datą pierwszej tury jest 18 maja. Oznacza to, że termin na zgłaszanie kandydatów minie na samym początku kwietnia.