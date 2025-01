Przemysław Czarnek o WOŚP. Zaskakująca deklaracja posła PiS

W Polsce toczy się burzliwa dyskusja po ogłoszeniu kontrowersyjnej akcji TV Republika „Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę”. W środę zatrzymano 71-latka, który kierował groźby karalne pod adresem Jurka Owsiaka. Ten miał przyznać, że to właśnie reportaż poświęcony prezesowi WOŚP, który widział w TV Republika, miał go zainspirować do wykonania telefonu do fundacji.

O groźbach karalnych pod swoim adresem informują kolejni politycy. Wielu publicznie opisuje także swój stosunek do WOŚP i to, jak zmieniał się na przestrzeni lat.

Przemysław Czarnek zadeklarował, że wesprze zbiórkę WOŚP. Tak to tłumaczy

Zaskakująca w tej całej medialnej burzy może być wypowiedź posła PiS Przemysława Czarnka, który od lat nie zmienia swojego działanie ws. wrzucania datków do puszki WOŚP. Poseł PiS został o tę kwestię zapytany na sejmowym korytarzu przez reportera „Faktu”.

– Juz mówiłem o tym. Ja zawsze wpłacam, każdego roku. Jak widzę dzieci i młodzież, która angażuje się w akcję charytatywną, to ktokolwiek by ją nie robił, to te dzieci należy docenić, że ten trud rzeczywiście wykazują – wskazał były minister edukacji i nauki. — Organizacja, która to robi, jest skrajnie upolityczniona i wykorzystuje ten cel w celach politycznych, czyli cały ten cel charytatywny, ale to nie jest wina tych dzieci i młodzieży — podkreślał.

Co ciekawe, podobne zdanie na temat WOŚP miał poseł PiS Michał Wójcik, który tez wskazywał na zbierające datki dzieci. Jednak po wydarzeniu sprzed półtora roku stanowczo zmienił on swoje nastawienie.

Przemysław Czarnek został też zapytany wprost o akcję TV Republiki. Przyznał, że wspiera tę stację.

– Sądzę, że jest to sprzeciw wobec skrajnego upolitycznienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego dokonał Jerzy Owsiak wraz z Donaldem Tuskiem. To jest sprzeciw autentyczny – podkreślał poseł PiS. – Przecież zaczęło się nie od zbierania pieniędzy w ramach corocznego finału, tylko od tego, że został zaangażowany Owiask, WOŚP w pomoc powodzianom, która powinno udzielić państwo, bez pośrednictwa żadnej prywatnej fundacji. Zrozumcie to państwo, to jest bardzo proste – dodał.

